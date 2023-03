Comesaña le cantó la tabla al Junior: '¿Acaso ganó tres Libertadores?

El décimo ciclo de Julio Comesaña en Junior no salió bien y salió antes de lo previsto. Se convirtió en uno de los cinco técnicos que han dirigido al tiburón en los últimos tres años. Además del uruguayo desfilaron Amaranto Perea, Juan Cruz Real y Arturo Reyes, antes de la llegada de Hernán Dario 'Bolillo' Gómez, quien debutará este sábado ante Santa Fe.



En charla con El Vbar, de Caracol Radio, Comesaña le "cantó la tabla" a los directivos rojiblancos por la inestabilidad en los proyectos deportivos. Pidió autoridad, disciplina y cuentas claras.

"¿Qué es el Junior?, ¿Acaso el Junior ganó 50 campeonatos, tres Copas Libertadores?, ¿Qué es el Junior?, el Junior es un equipo al cual su gente, todos, lo queremos y le tenemos un amor tremendo, es vital para la gente en Barranquilla, pero en su andar, en su historia, tampoco es un equipo donde digas ‘mira que vas a un equipo que ganó todo'... la gente se asusta", advirtió.



"Si el club decide un proyecto que va a jugar con jugadores jóvenes, jugadores de la costa o lo que sea, es un proyecto del club, no del entrenador de turno", y se refirió a lo importante de tener un proyecto deportivo claro. "Cuando uno camina hacia un objetivo definido y claro, si uno se pierde vuelve y lo retoma. Que estén pasando cosas así, y no es momento de generar una polémica, es para que entienda la gente que Junior tiene que tener un manejo estable”.



En cada oportunidad, Comesaña recalca el amor que le tiene a la institución, por eso mencionó que el enojo de los hinchas tiene una razón clara. "No se puede estar jugando a esos niveles".



Además, le dejó algunos consejos al 'Bolillo', quien recientemente asumió como técnico. "Tiene que haber autoridad y disciplina. La gente que llega al club claro por qué se le trae y para qué, y el club tiene que brindar el apoyo. Los jugadores, el entrenador, todos tienen que rendir de la mejor manera”.



El uruguayo de 75 años que reemplazó a Juan Cruz Real y que tras un corto periodo salió para ser sustituido por Arturo Reyes, mencionó que Junior no puede seguir haciendo las cosas así. "Están haciendo del Junior un equipo que va a llegar un momento que va a ser imposible de contratar un entrenador. No sé qué es lo que pasa, y cambian y cambian, dos partidos y para fuera, y para fuera de una manera que nadie conoce”.



A propósito del continuo cambio de entrenador, Comesaña aprovechó el momento para lanzar un sablazo por su salida. "Todo es enrarecido, misterioso. Si a mí me sacan como me sacaron, listo no hay problema, yo ni pregunto por qué, yo tengo un contrato, me respetan la parte que es, yo nunca cobro lo que no trabajo, y listo, seguimos siendo amigos, les sigo deseando lo mejor. Otra cosa es que no me guste alguna actitud, algún comportamiento".



Finalmente, el entrenador mencionó que no hay que ser un mago para dirigir al Junior, ¿Entonces qué se debe tener? Su respuesta fue contundente: "Tiene que haber gente con caracter al frente de cada departamento, que trate con cariño a los jugadores, pero que exija y que se haga respetar. Ese es el camino, no hay otro, los demás conducen para cualquier parte. Hay que saber para donde se va".