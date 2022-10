Junior y una dura sanción para lo que queda de Liga: ¿qué ocurrió?

Las aspiraciones del Junior de Barranquilla por clasificar siguen latentes. Hubo uno que otro resultado en la fecha 18 que ayudó a las opciones de seguir en la pelea y entrar a los ocho para certificar su entrada al selecto grupo de participantes en los cuadrangulares finales. Haber caído contra Envigado 2-0 en el Polideportivo Sur en un partido lleno de polémicas por dos goles anulados para los barranquilleros (uno de Fabián Sambueza y otro de Carlos Bacca) dejó consecuencias al final del juego.

Para las ilusiones del Junior de Barranquilla, le quedan dos finales con el único objetivo de sumar los seis puntos. Se enfrentarán a Cortuluá en el Metropolitano Roberto Meléndez y cierra contra Jaguares de Córdoba en Montería. Sin embargo, infortunadamente, Julio Avelino Comesaña no podrá instruir a sus jugadores en los últimos dos encuentros vitales para clasificar.



En el juego contra Envigado, Julio Avelino Comesaña tuvo un segundo tiempo lleno de revoluciones. Estuvo muy inquieto peleando cada decisión arbitral y vio la tarjeta roja que lo sacaría únicamente del partido contra Cortuluá. No obstante, la comisión disciplinaria de la Dimayor, por medio de la Resolución No. 006 de 2022 que el estratega es “culpable de abandonar el área designada al cuerpo técnico”. Julio saltó a discutir acciones muy cerca del sector de Alberto Suárez en Envigado y ahí su sanción.



De acuerdo con Roberto Peñaloza, asistente técnico del Junior, la expulsión y el altercado que llevó a la sanción se originó en el segundo tiempo, “fue una jugada en la que Sambueza estaba en el suelo y el asistente de ellos le dice cosas. Eso fue lo que hizo que el profe fuera al banco a decirles que no se metieran con el jugador. La regla dice que nosotros como cuerpo técnico no podemos invadir el banco contrario y por eso el árbitro lo expulsa. No pasó a mayores”.



Contradiciendo a Roberto Peñaloza, la situación sí pasó a mayores, pues Junior no podrá contar con Julio Avelino Comesaña para enfrentar a Cortuluá y a Jaguares de Córdoba. Además, el estratega tendrá que pagar una multa de $2.000.000. Y eso que decían que no era serio.