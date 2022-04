Téllez criticó duramente a la defensa del América: ¿dardo a Osorio?

América de Cali sigue buscando la mejoría en su juego. A pesar de la llegada de Alexandre Guimaraes al banquillo técnico, los resultados no han acompañado. Justamente la última decepción se dio en Copa BetPlay frente al Unión Magdalena.



Los escarlatas cayeron sorpresivamente en condición de local por 1-2 en el duelo de ida de los octavos de final, situación que complica sus aspiraciones a continuar en el campeonato pues definirán la llave en el calo de Santa Marta.

Al respecto, Julián Téllez, uno de los recientes referentes de la ‘Mechita’, criticó duramente las fallas defensivas del equipo e incluso aseveró que varios de esos fallos no son de un equipo profesional.



“No se puede fiar en la defensa del América. Cuando no hacen un penal entonces se hacen echar. Y si no, la pifian porque no se saben perfilar. La defensa es terrorífica”, remarcó el exfubtolista en el programa ‘Saque Largo’ de Win Sports.



Eso sí exculpó al nuevo entrenador, que no lleva siquiera un mes a cargo del equipo, por los errores que se cometieron en el pasado al planificar la temporada. ¿Dardo al saliente Juan Carlos Osorio?

​

“Desafortunadamente, hoy Guimaraes tiene que intentar con juveniles, volantes de marca o laterales como centrales. El fútbol le está cobrando decisiones”, continuó.



Justamente el tema de los zagueros es el que más preocupado lo tiene: “Un equipo no se puede quedar sin centrales de la noche a la mañana. A mí me perdonan, pero cualquier equipo profesional de la categoría A o B al arrancar la temporada mínimo debe tener cuatro centrales. Hoy América tiene uno e improvisa al otro”.



Y es que tanto Marlon Torres como Jhon Edison García se encuentran lesionados y en dicho sentido Jorge Segura, muy criticado por la afición, es el único defensor de experiencia. A los juveniles Brayan Medina y Edson Acevedo les ha tocado salir como revulsivos.



“Este es un equipo muy impredecible y es lo que hay”, concluyó Téllez...