Otro escándalo por indisciplina sacude al Junior previo a duelo clave

En las últimas horas, la prensa en Barranquilla ha destapado un nuevo escándalo por actos de indisciplina en Junior. Al parecer varios jugadores estarían involucrados. Algunos de ellos son baja para enfrentar al Deportes Quindío.



El medio barranquillero Habla Deportes divulgó al audio de un taxista que asegura haber recogido a uno de los jugadores del Junior en estado de embriaguez. El futbolista que venía de ser titular frente a Millonarios en la goleada 4-1 de la jornada anterior, no fue incluido entre los convocados para el partido de este jueves ante Deportes Quindío. Se trata del lateral Walmer Pacheco.

"Yo recogí al señor Walmer Pacheco borracho (...) Lo llevé y le hice saber que no estaba bien lo que estaban haciendo. El pelado se quedó callado. Me molestó mucho ver un jugador que después de una derrota se ponen a mamar ron", dice la persona que se identifica como taxista en el audio de Habla Deportes.



Sin embargo, no es el único señalado por la prensa en Barranquilla de cometer actos de indisciplina en la última semana. Los jugadores Jefferson Gómez y Fabián Ángel, también fueron incluidos en la lista.



El mediocampista Fabián Ángel, también habría incurrido en el acto de indisciplina con @JuniorClubSA. Cabaret en Barranquilla. https://t.co/MtuWvMo3go — Breinner Arteta Cañizares (@ArtetaBreinner) October 26, 2021

Willer Ditta, quien si jugará frente al Quindío, reaccionó en sus redes pues al parecer también habría sido mencionado en el escándalo. "Tu trabajo es informar, no desinformar, tú a lo tuyo, sin dañar o comprometer mi nombre. Y yo a lo mío que es dedicarme a trabajar por el equipo. Y si eres periodista, como buen profesional, indaga y entonces sí, informa", publicó en Instagram mencionando a un periodista de la ciudad.



El equipo de Arturo Reyes está metido entre los ocho, con 24 puntos, y necesita de un triunfo que lo acerque a la clasificación. En esta oportunidad, el técnico decidió no incluir a Pacheco y Ángel, involucrados en el nuevo escándalo, además de Dany Rosero. Aparecen como novedad Rubén Manjarrés, Germán Mera, Leider Berdugo y Marlon Piedrahita.