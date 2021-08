Jugadores del DIM, motivados con el llamado a la Selección Colombia

Dos de las novedades en la lista de convocados al morfociclo de la Selección Colombia fueron David Loaiza y Andrés Mosquera Marmolejo, el volante y el arquero del Deportivo Independiente Medellín hablaron sobre esta citación a trabajos bajo las órdenes del técnico Reinaldo Rueda.

“Feliz, soñaba y trabajaba para llegar a la Selección, pero no me imaginaba que llegaba este momento. Para mi es un orgullo ir a este morfociclo, es un orgullo vestir los colores de la Selección, me queda trabajar fuerte para ganarme un nuevo llamado. Esto es una familia, agradecido con el grupo por las felicitaciones y también gracias a ellos es que uno se ve bien”, indicó Loaiza, quien poco a poco se ha convertido en uno de los mejores volantes de recuperación del fútbol colombiano.



Por su parte, el arquero poderoso comentó que “fue un día maravilloso, clasificar en la Copa, atajar un penal y estar en la Selección, se trabajó mucho para estar ahí. Cada día me veo mejor, gracias a mis compañeros, al Medellín porque sin ellos no estaría en la Selección. Quiero estar a la altura, no perder la humildad, me llena de compromiso. Me tomó por sorpresa ese llamado, muy contento, todavía no lo asimilo bien”.



Loaiza además precisó que “en Colombia hay muy buenos jugadores, más en mi posición, esto me motiva para seguir trabajando, haciendo las cosas bien. Me tomó por sorpresa este llamado, todos quieren estar ahí, soy feliz, voy a disfrutar mucho este morfociclo”.



Finalmente, Andrés Mosquera Marmolejo agradeció a sus compañeros de equipo por este llamado. “En este grupo hay mucha unión, mucha humildad, el profesor ‘Bolillo’ (Gómez) me hicieron sentir muy bien. Es un compromiso, hay que exigirse mucho más y día a día hay que seguir creciendo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8