¡Más leña! Jugadores del Cali responden a palabras del presidente

Luego de las declaraciones de este viernes del presidente del Deportivo Cali, Luis Fernando Mena, sobre la situación de los pagos de la plantilla profesional del equipo masculino y el llamado a descargos, los jugadores dieron a conocer su opinión sobre esas declaraciones, mediante un comunicado de prensa, que fue publicado en las redes sociales de Acolfutpro, Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales.

De acuerdo con las declaraciones entregadas el día de hoy en rueda de prensa, los futbolistas profesionales del Deportivo Cali queremos manifestar a los medios de comunicación, a la afición y a la opinión pública en general que: Desde el pasado 1 de diciembre el plantel profesional se mantiene en cese de actividades debido al incumplimiento del acuerdo laboral firmado con el presidente Luis Fernando Mena, en el cual se comprometió a pagar el 30 de noviembre pasado la totalidad de las deudas derivadas de nuestros contratos de trabajo”.



Dicen que se ven afectados por esta cuestión desde hace varios meses: “esta situación, que afecta gravemente nuestros intereses y los de las familias que dependen de nosotros, ha sido reiterada ya que desde hace varios meses hemos recibido de parte de los directivos del club compromisos de pago que a la fecha no han sido cumplidos, no solo a 3 de nosotros como afirma el presidente sino a todos aquellos que tenemos o tuvieron contrato con el Club”.



Consideran desafiante el llamado a descargos: “pese a las obligaciones adeudadas y a que se hizo un acuerdo anunciado públicamente y se firmó un acta con el presidente y el cuerpo técnico, los futbolistas profesionales del club con contratos vigentes hemos sido citados a descargos debido al cese de actividades que adelantamos, determinación que consideramos obedece a una conducta desafiante por parte del club. Cabe resaltar que los futbolistas asistimos a dicha citación a pesar de los incumplimientos mencionados”.



Consideran que los pagos pendientes por publicidad también son salarios y esperan un respaldo de la Dimayor: “Los atrasos en pagos de publicidad, auxilios y premios son salario, porque lo recibimos como contraprestación directa por el servicio que prestamos como futbolistas del club de acuerdo con el art. 127 del CST. El pago de los premios fue pactados por la consecución de objetivos que trajeron ingresos adicionales al club en años anteriores y el no pago de estos no solo nos ha afectado a nosotros sino a nuestro compañero fallecido Andrés Balanta, por quien hoy hablamos también. Mediante este comunicado solicitamos a la Dimayor que conforme al Art. 34 del CST responda solidariamente por las obligaciones adeudadas en caso de que el club siga incumpliendo con nuestras obligaciones de pago”.



Por último, esperan que la situación se resuelva lo más pronto posible: “Hemos reiterado en diferentes oportunidades a los directivos sobre nuestro compromiso con la institución, no existen capos sino un grupo unido en el que hemos sido los primeros en poner el pecho a las dificultades y besar el escudo por el sentido que le damos a esta institución por eso esperamos que esta situación sea subsanada a la mayor brevedad posible para seguir trabajando unidos en la búsqueda de nuevos objetivos. Firmado por todos los futbolistas del plantel profesional del Deportivo Cali. ¡Reglas claras, vida digna!”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15