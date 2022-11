América salió descompensado y se fue a los golpes: insólitas imágenes

El América de Cali de Alexandre Guimaraes, el que todo el mundo esperaba que fuera protagonista, pues habitualmente los escarlatas entran de manera inesperada a los cuadrangulares finales y ya instalados en esa instancia demuestran su poderío. Así fue en el primer paso de Guimaraes en la dirección técnica, y así fue también con Juan Cruz Real, años en los que quedaron campeones.

Sin embargo, los cuadrangulares finales para el América de Cali no iniciaron con una cara buena. Pues enfrentando en condición de visitante a Águilas Doradas sufrieron mucho y presentaron errores garrafales que culminaron con un resultado más que negativo para Alexandre Guimaraes y sus dirigidos impactando sensiblemente con las ambiciones de los jugadores.



En esta fase no hay tiempo para perder. Hay que ganar todo lo que está por delante, pero la situación del América de Cali no fue como se esperaba. Joel Graterol tuvo una tarde para el olvido, especialmente en el primer tanto. Robinson Flores disparó suave al cuerpo del venezolano, puso mal las manos y pasó por debajo de sus piernas. Posteriormente, Marco Pérez puso el segundo, dándole así la primera victoria a los antioqueños y el primer dolor de cabeza a los caleños.



Águilas Doradas sabe bien lo que es liderar y ahora se prende a la cima del Grupo B. América de Cali no toleró la derrota y disgustados con la logística del estadio Alberto Grisales, dos jugadores se fueron a los golpes con actores logísticos del club local. Un video e imágenes bochornosas dejó el cuadro escarlata sobre el final del compromiso.



Algunos aficionados que fueron al estadio grabaron los momentos penosos y duros en los que dos jugadores del América de Cali se ven comprometidos con individuos de logística locales. Sin conocer todavía sanciones para los jugadores o qué sucederá, Diego Novoa se enfrentó con puños y patadas, mientras que Brayan Vera se sumó a la riña.



Que hace novoa pic.twitter.com/YvHSvUdgYp — Marlon Torres 🦍 (@Marlonismo02) November 5, 2022

La pelea poco a poco se fue solucionando, pues afortunadamente los actores de la policía entraron con el objetivo de separar a la logística de Águilas Doradas y a los dos futbolistas implicados. Una de las voces que se sumó a esta reacción de Diego Novoa y Brayan Vera fue Juan Camilo Portilla que comentó, “es lamentable que a estas alturas se estén presentando ese tipo de comportamientos, por eso es que el fútbol colombiano no avanza, sino que se va hacia atrás. Hay que hacer un llamado a que estas cosas no sigan sucediendo porque da tristeza que haga eso la gente de logística. Es un llamado de atención para que se compita sanamente y que se eviten esas cosas que hacen que el fútbol se vea mal”.



Así finalizó una tarde para el olvido en el América de Cali en el que se vieron enfrentados contra actores de logística tras perder 2-0. A su vez, no hay todavía un dictamen de la Dimayor o por parte de la comisión disciplinaria para sancionar a los implicados. Seguramente aparecerá una, pero por ahora no hay nada dicho.