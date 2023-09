Querían hacer lo del América con Lucas pero no resultó: el DT se fue

Unas veces son los directivos los que deciden sin consultar con nadie, pero otras los propios jugadores, los directamente afectados, los que toman la vocería y obligan a que su voz se escuche antes de los despidos.

A veces aciertan y evitan la salida de un entrenador, como ocurrió con la rueda de prensa de los jugadores del América de Cali, que respaldaron a Lucas González e impidieron su salida, una decisión que hoy tiene al equipo peleando arriba en la tabla de posiciones de la Liga Betplay II 2023.



Pero otra vez no hay tanta fortuna y el DT de todas maneras se va, a pesar del respeto que pueda tener de sus dirigidos.



"La situación mía con la institución no es cómoda, yo tomo la decisión de dar un paso al costado, los muchachos me insistieron que no lo hiciera pero la verdad yo creo que pese a todo lo bueno que se ha conseguido, uno tiene que ser consciente en que momento hay que dar un paso al costado", aseguró Alexis Márquez, el ahora ex entrenador del Atlético Bucaramanga.



El diario Vanguardia informó que Javier Reina tomó la vocería para que el jefe cambiara su decisión y hasta intercedía ante los directivos, pero no hubo fortuna.



"Quiero que ellos (los jugadores) estén tranquilos, agradecerles por la entrega día a día en los entrenamientos, en la competencia, que no salgan las cosas con un grupo tan entregado duele, pero estamos en una situación en donde necesitamos resultados y en una ciudad donde el ambiente se torna cada vez más hostil, no solo para los muchachos, si no para nosotros y dando un paso al costado se quita un poco el peso que se tiene sobre ellos", añadió Márquez.



El presidente Jaime Elías Quintero confirmó la versión: “es cierto que los jugadores pidieron la continuidad, pero Alexis considera que su ciclo término... Ya estamos buscando el nuevo entrenador", dijo, al tiempo que confirmó, en calidad de interino, a Andrey Moreno, de la Sub-20".

