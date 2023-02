El pedido de Juanfer Quintero a Junior: quiere a este ex Porto

El momento de Junior en la Liga BetPlay no es el mejor, pues al disputar ya cuatro fechas del campeonato, apenas cosechan tres partidos empatados y una caída, aplazando todavía la victoria en este 2023.

Sumándole a eso, es que el problema de no ganar viene desde el 2022, siendo el 30 de octubre el triunfo más reciente para Junior. Pasaron los cuadrangulares, final de Copa y los barranquilleros se fueron en blanco en el remate del año anterior.



Ahora, con la llegada de Juan Fernando Quintero, se espera mucho de su parte. En los partidos que ha estado en campo, muestra todo el potencial. Sin embargo, no ha sido suficiente para que Junior encarrile en camino en Liga.



En la directiva del club, se contemplan opciones para revertir la situación, entre el cambio de entrenador y otro posible refuerzo, que sorprenda a todos. De acuerdo a información de Acá Entre Nos, el delantero Jackson Martínez estaría siendo sondeado por el club, pero, directamente como un pedido de Juanfer Quintero.



Así lo reveló el representante de ‘Cha, Cha Cha’ “Está muy interesado, quiere que él vaya. Dice que es grande la mano que les puede dar Jackson. Pero oferta concreta de Junior no hay, es un interés de Juanfer y de pronto de alguna parte del grupo directivo”.



El futuro de Martínez continúa siendo una incógnita, luego la fallida llegada del delantero al Medellín, tras unas semanas de entrenamiento con el plantel profesional, pero que al final, no llegaron a un acuerdo económico.