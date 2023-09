Alivio en Millonarios: esperada renovación está a punto de firmarse

Son días de renovaciones, de disputar la Liga Betplay II 2023 pero con un ojo en el 2024, en el que los retos serán superiores.

Es la tarea de varios clubes, entre ellos Millonarios, que tiene varios frentes abiertos, algunos más urgentes que los demás.



Mientras lucha por meterse en el grupo de los ocho, que está prácticamente a solo un punto, la directiva espera consolidar una renovación de la que se ha hablado mucho en los últimos días y que, a la luz de los resultados, hay que garantizar cuanto antes.



Las conversaciones con Juan Pablo Vargas, según se dice, están bien orientadas, el clima entre las partes es favorable y podría anunciarse muy pronto, tal como lo confirmó el presidente del club, Enrique Camacho.



“Estamos conversando, hay un muy buen ambiente. Va bastante bien, aunque no se han concretado los detalles todavía. Ese valor cercano al que pudo ganar en Brasil no es porque allá es diferente a lo que podemos pagarle acá en Colombia. De todas formas es un valor importante para él en Colombia y él entiende que ambos son mercados diferentes y no puede ser similar. Tres años ojalá, es en lo que trabajamos”, dijo el dirigente en charla con Caracol Radio.



La otra renovación que preocupa a los hinchas, la del técnico Alberto Gamero, es cuestión de días, según informó Camacho.