Nacional estaría interesado en un jugador clave de Millonarios

Según información del periodista deportivo, Guillermo Arango, Atlético Nacional tendría en sus planes al defensor central Juan Pablo Vargas, quien es uno de los pilares del equipo de Alberto Gamero en la zona defensiva. Todo esto de acuerdo a que el futbolista aún no ha renovado con el equipo bogotano, y a mitad de año no pudo irse al Santos de Brasil porque no pasó los exámenes médicos.

Guillermo Arango, quien está familiarizado con el entorno de Millonarios, contó en el programa deportivo En La Jugada de RCN Radio que “Nacional sí ha preguntado por él. La verdad, yo sé que el jugador que más interesa en Nacional es Juan Pablo Vargas”.

El jugador costarricense no es el primero en que esté jugando en Millonarios y que sea investigado por Atlético Nacional. Recordemos que los últimos dos casos fueron con Andrés Felipe Román y Jhon Duque, quienes inicialmente estuvieron con los bogotanos y luego finalizaron en el equipo antioqueño.

Por el momento, el defensor central de 28 años lleva 143 partidos jugados con Millonarios, en los que ha marcado en 6 ocasiones y ha hecho 5 asistencias.