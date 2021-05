Juan Pablo Delgado, el águila que espera brillar vestido de Tricolor

Lleno de sueños y motivado por este llamado a la Selección Colombia sub 20, Juan Pablo Delgado empacó su maleta y ahora se encuentra en Bogotá con la ‘tricolor’ en el microciclo comandado por Arturo Reyes. El defensor, que debutó en ese recordado partido contra Boyacá Chicó donde solo hubo siete jugadores habilitados, sumó algunos minutos contra Bucaramanga en el cierre de la fase todos contra todos de la Liga I-2021.

“Tengo muchas expectativas, estoy con la mejor disposición y mentalidad para avanzar en microciclos y aportarle a la Selección Colombia”, detalló el jugador chocoano, quien ha tenido un trasegar extenso por diferentes ciudades y países para anidar en Águilas Doradas.



“Vengo del Chocó, me fui muy joven a Carepa, donde comencé a jugar en el equipo del colegio, de ahí pasé para Cali, donde estuve en varios equipos y en 2019 me vine para Medellín donde estuve en Atlético Sabaneta, tuve un paso por Vélez de Argentina y desde 2020 estoy en Águilas Doradas”, explicó el espigado jugador quien poco a poco va ganándose un lugar en el equipo dirigido por Francesco Stifano.



Sobre su llamado al combinado nacional, Delgado indicó que “ellos fueron a la sede hace varios meses, hablaron conmigo y me habían manifestado que me iban a tener en cuenta con el tiempo, pasaron los meses y llegó el día. Estoy contento por este llamado, no me lo esperaba, pero estoy agradecido con Dios”.



En cuanto a sus características, lo que le aconsejan los experimentados de su club y su familia, Juan Pablo comentó que “mis características son la rapidez, el juego limpio, pensar mucho, entregar bien la pelota. Más de uno en el equipo me aconseja, me motivan para demostrar todo en este microciclo. Mi familia se puso muy feliz con este llamado, espero hacer las cosas muy bien para enorgullecerlos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8