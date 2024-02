Juan José Córdoba se sinceró: ‘Yo soy hincha de Atlético Nacional’

Deportivo Cali quiere sumar otros tres puntos en la Liga Betplay 2024-I luego de haber goleado a Boyacá Chicó por 4-0 en la fecha 5 del torneo. Ahora, este martes el azucarero tendrá dos duros retos, el primero este martes ante Santa Fe y el otro el próximo viernes ante Atlético Nacional.



Pues bien, previo a este juego, Juan José Córdoba, quien hizo doblete ante Chicó, se refirió a su actualidad en charla con el medio ‘Zona Libre de Humo’ y allí confesó ser hincha del cuadro verdolaga.



“Yo soy hincha de Nacional, pero para mí no es un partido aparte. Como jugador del Cali quiero aportar para el triunfo”, comentó el futbolista.

Y agregó sobre el tema: “Yo estuve en la Sub12 de Nacional, jugué la Pony Futbol, luego me dijeron que no iban a seguir conmigo y salí a buscar. Luego fui al Medellín, pero con la llegada de Juan Fernando Quintero hicieron muchos recortes y salí de ahí”.



Por otro lado, Córdoba agradeció al club por confiar en él y ofrecerle la renovación: "Esta renovación me genera felicidad, es agradecimiento al club que me ha dado todo".



Finalmente, relató cómo se dio su llegada al Cali en su momento: "A Deportivo Cali llego en 2021, Karin Gorayeb me vio jugando en la Selección Antioquia. Yo ya había tomado la decisión desde que llegó la propuesta de la MLS, solo estaba esperando una propuesta del Cali...En mi caso me han enseñado valores y a ser agradecido, con Deportivo Cali el corazón pudo más que la razón".