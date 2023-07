El 'poderoso' deseo de Cuadrado: 'Sería muy lindo terminar en el DIM'

Juan Guillermo Cuadrado es uno de los jugadores sin contrato más reconocidos en el mercado de fichajes y ha sido sondeado por equipos de Inglaterra, España, Italia, e incluso, Arabia Saudita. Sin embargo, aún no ha definido su futuro y parece no tener afán.



Este viernes, en entrevista con Diario AS Colombia, el volante reveló que evalúa sus opciones y tomará una decisión luego de analizar cual es la que mejor encaja en su proyecto.

“Estoy muy tranquilo, pensando bien qué es lo mejor, pidiendo la dirección a Dios. Ahí está nuestro representante Andrey Martínez que estaba en Europa y justamente llegó para hablar de los temas. Obviamente hay opciones y vamos a analizar cuál es la mejor”, dijo Cuadrado.



Además, abrió la posibilidad de volver en algún momento al DIM, "equipo de sus amores" según sus palabras. De la misma manera, apagó los rumores sobre el América de Cali, indicando que hace un tiempo utilizó las instalaciones del club para no perder ritmo.



“No, no, simplemente fue un tiempo que estuve en América. Siempre me gusta estar entrenando, no perder mucho el ritmo, me dieron la oportunidad, fueron tres días. Pero el equipo de mis amores es el Poderoso. Si se da la oportunidad, sería algo muy lindo terminar en el rojo. Esperemos que con la ayuda de Dios pueda pasar”.