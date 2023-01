¿Junior accederá a pedido de jugador de Selección? Se ofreció

Aunque no han tenido conversaciones, la estelar y flamante contratación del Junior de Barranquilla con Juan Fernando Quintero ilusiona y en demasía a la afición barranquillera, pero, para armarse de la mejor manera para la Liga BetPlay 2023 y para la Copa Conmebol Sudamericana, se decantarían por otro colombiano con mucha experiencia en Europa desde hace años y también de la Selección Colombia.



El 'panita', Juan Guillermo Cuadrado que no tiene certeza de continuar con la Juventus de Turín, apareció en redes sociales para hacer un 'llamado' a la institución barranquillera por si quieren ficharlo. Nadie se opondría llegar al Junior de Barranquilla, y menos en estos momentos con Juan Fernando Quintero y Cuadrado tampoco se interpondría.

De la noche a la mañana, Barranquilla se contagió con la euforia por la especulación que tenían con la llegada de Juan Fernando Quintero que el jueves 12 de enero se había confirmado su no vinculación con Junior por temas de su alto valor. Sin embargo, tal vez parte de un plan como desveló el antioqueño, Junior de Barranquilla expidió un comunicado confirmando la contratación llegando a acuerdos. Juan Fernando pasó exámenes médicos y se convirtió oficialmente en el jugador mejor pagado de la Liga BetPlay con los atlanticenses.



Pero podría no ser la única contratación estelar del Junior de Barranquilla. Y es que, Juan Guillermo Cuadrado no vive su mejor presente con la Juventus de Turín, lesionado tras el regreso a la actividad en Italia. Su alto salario es un impedimento para sentarse a negociar su renovación y el plan que tiene la institución para la siguiente temporada no incluiría al colombiano buscando renovar las bandas. Por esta razón, el panorama del antioqueño no es el mejor y en julio quedaría libre si no se consolida su ampliación.

Cuando el Junior de Barranquilla anunciaba a Juan Fernando Quintero, jugadores del plantel colombiano realizaron videollamadas con el volante ex River Plate. En un en vivo con Carlos Bacca y Juanfer, apareció Juan Guillermo Cuadrado, tal vez con tintes de molestar, escribió un mensaje que también podría ilusionar a más de un hincha.



Con la incertidumbre en el contrato de Juan Guillermo Cuadrado y con 34 años encima, podría anunciarse su regreso a Colombia, y por el solo hecho del mensaje en el en vivo, podría ser un candidato para reforzar al Junior de Barranquilla. En el en vivo, el de Necoclí, Antioquia escribió, "Bacca, habla con Char, yo también me voy. Les falta un último esfuerzo a los Char". Posiblemente para entretener la transmisión, pero tal vez un mensaje para el futuro por su inestabilidad contractual con la Juventus.