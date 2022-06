Cuadrado dio su favorito al título en Liga: con el corazón poderoso

El fútbol colombiano se ha visto comprometido a nivel internacional. Las participaciones recientes de los clubes no ha sido la mejor, por lo que ha llevado a replantearse sobre qué se está haciendo mal, desde el aspecto deportivo y dirigencial, para no poder apuntarle a mejores resultados en otros torneos.

Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado son de los que ven con mayor regularidad la Liga BetPlay. Durante su paso por la capital, hablaron con los medios de comunicación, entre ellos, FUTBOLRED. Los jugadores del Everton y Juventus, respectivamente, tocaron varios temas acerca del nivel del campeonato, cosas por mejorar y sus favoritos para ganar la Liga.



Potencial del jugador colombiano en el exterior, por Yerry Mina: tenemos todas las cualidades y potencial. Tenemos que creerlos. Cuando llegué a Brasil, dije que los colombianos éramos unas máquinas. Los centrales allá la botaban. Jugué con Torijano, Meza, Quiñones, si ellos llegaban allá, la rompen, porque yo era tronquito. Todo está en la cabeza, creernos eso y nos llevará muy lejos.



Hay que mirar cómo piensan los jugadores, darles la mano a ellos y poder descansar de una forma importante.



Favorito de Juan Guillermo Cuadrado para ganar la Liga y deseo con el Medellín: yo veo muchos partidos de Colombia. Espero que sea el Medellín en la final, más con la ventaja que tomó. Nacional tiene buen equipo, Millonarios viene jugando hace dos años con Gamero. El fútbol colombiano viene creciendo, para mí, sería bonito una final con el Medellín y otro.



Mejorar cantidad de partidos para el descanso de los jugadores: en Colombia hay muchos partidos, competencias difíciles. Cuando no hay tiempo para descansar por los viajes, que son largos y fatigan. Si no se tiene un buen descanso, la fatiga se notará. Partir de eso es importante, organizar mejor los partidos, para que pueda haber mejores representaciones en Libertadores y Sudamericana. Hace mucho no llegamos a fases definitivas. Es importante tener todo eso para poder competir mejor.