Arboleda confía en guiar al Medellín a la clasificación en la Liga

Una de las piezas claves en el esquema de Hernán Darío Gómez ha sido Juan Guillermo Arboleda, el defensa lateral de Independiente Medellín ha sabido desempeñarse tanto por derecha, como por izquierda, siendo versátil en la marca y la salida del equipo. Contra Once Caldas, Arboleda espera ser fundamental para que el poderoso rompa la racha de tres eliminaciones consecutivas y clasifique a los cuartos de final en la Liga colombiana.

“Es un partido muy importante para nosotros, buscamos el objetivo de avanzar al grupo de los ocho. Para nosotros es importante mantener el cero en nuestro arco y estar concentrados en la parte de arriba, concretando las opciones que podamos generar”, destacó Juan Guillermo.



Además, “Once Caldas no tiene nada que pelear, pero sabemos que como jugadores queremos terminar bien, ellos buscarán alguna mejora o renovación de sus contratos. Para nosotros no hay rival fácil y por eso debemos salir con la intención de buscar la victoria y ser contundentes”.



En cuanto al equipo, Arboleda indicó que “si queremos depender de nosotros, debemos ganar por varios goles. América tendrá un partido complicado contra Tolima. Ojalá nos puedan dar una mano allá, teniendo en cuenta que a Tolima le sirve ganar para quedar en las primeras posiciones de la tabla”.



Sobre el rendimiento del conjunto rojo de Antioquia, Juan Guillermo detalló que “este semestre ha sido muy complicado por las lesiones, las enfermedades. El grupo no estuvo al cien por ciento, tanto en lo físico como en lo anímico. Pero queremos buscar entrar a los ocho, tenemos este partido para marcar diferencia y demostrar lo que queremos, que es pelear el título”.



Con Independiente Medellín, Juan Guillermo Arboleda acumula 1.440 minutos disputados en 16 partidos. El ex Atlético Nacional y Deportivo Pasto obtuvo el título de la Copa Colombia 2020 con el cuadro rojo de Antioquia, siendo de los pocos jugadores en ser campeón con los dos equipos principales del fútbol antioqueño.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8