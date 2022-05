Juan Arboleda: ‘como jugador, hay que estar fuerte mentalmente’

Deportivo Independiente Medellín venció 2-0 a La Equidad y arrancó con buen paso en los cuadrangulares finales de la Liga I-2022. El poderoso tuvo un juego impecable en defensa, donde Juan Guillermo Arboleda se destacó, tras varios partidos donde había estado en el ojo del huracán, el zaguero antioqueño está motivado por lo que sigue en este certamen, donde buscarán el séptimo título para el poderoso.

“Ya le dimos la vuelta a la página de la Sudamericana, estamos enfocados en estos cuadrangulares, el equipo no estaba desde hace mucho y sabemos que la hinchada tuvo mucha resistencia y no nos acompañaron mucho por lo de la Sudamericana. Volvimos al arco en cero, tenemos la energía, la actitud y buscaremos clasificar a la final”, remarcó.

En cuanto a lo que dejó el partido contra los aseguradores, Arboleda expresó que “los equipos de Alexis García son muy tácticos, se paran muy bien y son complicados. Había que jugar un partido muy serio, dominamos la pelota, no fuimos tan directos, creamos espacios y llegaron los goles. Tomamos confianza, posesión y con esa seguridad, hicimos bien las cosas”.

En lo personal, indicó que “como jugador, hay que estar fuerte mentalmente salir del error y no quedarse ahí. He sido titular como central, como lateral. Cuando he estado de suplente, es porque el entrenador necesita otras cosas en el partido. Estamos unidos y el que entra a jugar, va a aportar. El segundo tiempo debíamos salir con la misma intensidad, quizás perdimos un poco la posesión, no sufrimos y al final fue un partido inteligente”.

Finalmente, Arboleda reseñó sobre lo que viene contra Tolima y el panorama del grupo. “En el papel, los candidatos a clasificar son Tolima y Medellín, pero los partidos hay que jugarlos, todos los juegos son difíciles. La Equidad y Envigado son rivales complicados, contra Tolima debemos hacer un gran partido, estar unidos como equipo y luchar de la mejor manera”.

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8