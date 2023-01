Polémica Vélez - Quintero no para: 'Verdadera historia de su regreso'

Juan Fernando Quintero se convirtió en nuevo jugador del Junior de Barranquilla y será también el mejor jugador pagado en la Liga BetPlay, pero para ello tuvo que hacer grandes sacrificios en el tema salarial. Inicialmente, estaba buscando que sus pretensiones económicas fueran cumplidas por el cuadro barranquillero, pero su alto valor empezó a golpear en concretar el fichaje. De hecho, el jueves 12 de enero se sembró la incertidumbre por la noche cuando en redes sociales aparecieron las noticias de que se habían caído las negociaciones.



¿Todo hacía parte de un plan de los Char y de Juan Fernando Quintero? Pues eso fue lo que el ex River Plate referenció cuando finalmente se oficializó su llegada al cuadro atlanticense. Un plan que poco o nada le gustó a los periodistas ni a los hinchas.

De la noche a la mañana, Juan Fernando Quintero dio la buena noticia en el Junior de Barranquilla convirtiéndose en nuevo jugador de la institución. Después de intercambiar guiños entre el volante creativo y el club en las redes sociales, hubo demasiada incertidumbre e incógnitas con el paso de Juan Fernando que podía recalar en Brasil o Estados Unidos. Sin embargo, todos los esfuerzos estaban para que el colombiano volviera a su país con el interés juniorista y de su equipo, el Deportivo Independiente Medellín.



Carlos Antonio Vélez lo criticó fuertemente por la incertidumbre que se sembró y que, como si nada, después de un día cuando se negó su llegada el club y el jugador acordaron su llegada, probablemente con un bajón de salario considerable a lo que esperaba Juan Fernando Quintero. Las críticas no se hicieron esperar y el periodista manizaleño intercambió mensajes con el antioqueño en Twitter y terminó escribiéndole, "perfecto, Juanfer, ¿pero sabe qué hubiera sido lindo? Que, ante la oferta de Junior, usted le hubiera dicho sí de una vez sin esperar que podía pasar afuera. Si no era por dinero, que está en todo su derecho de buscarlo, no había por qué esperar a que le dijeran no allá. Igual, bienvenido y suerte". ¿Un tema de dinero que complicó su vinculación? En fin, varias razones, pero hasta ahí llegó la conversación, pues Quintero no le respondió.





Tras su llegada a Junior quedó claro que de igual manera, Juan Fernando Quintero tuvo que hacer un esfuerzo económico porque el club no podía pagar sus pretensiones económicas. Carlos Antonio Vélez volvió a aparecer en las redes sociales, diciendo que iba a contar la realidad y la verdad en la incorporación flamante del volante antioqueño que también tenía el interés por parte del Deportivo Independiente Medellín.



Muy temprano en la mañana del sábado 14 de enero, Carlos Antonio Vélez envió un mensaje que demostraba el interés del cuadro 'Poderoso de la Montaña' y hasta el plan que manejaban en el Medellín con ayuda de la Alcaldía, "la verdadera historia de JFQ y su regreso al país... no ganará lo q se dijo y dice. Bajó sus pretensiones y se acomodó a un salario manejable... "se puso en cifras terrenales", me dijo un dirigente de Junior y un Bonus Track: la alcaldía de Medellín buscó pagarlo para el DIM". Así las cosas, con base en lo anterior, efectivamente tuvo que hacer un sacrificio económico para cerrar su vinculación con el Junior de Barranquilla, y también hubo interés de otros clubes colombianos.