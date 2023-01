Junior le dio la bienvenida a Juanfer en las redes: emotivo video

"No le puedes decir que no al Junior", así inició todo entre el Junior de Barranquilla y Juan Fernando Quintero que contó con incertidumbre y varios días de negociación a la espera de finiquitar el contrato y de mirar los acuerdos económicos entre las dos partes. Juanfer salió de River Plate el primero de enero y ahí se empezó a desarrollar la novela que tuvo un final feliz para los seguidores barranquilleros.



Juan Fernando Quintero se convirtió en el flamante fichaje de la Liga BetPlay 2023-I y derrochó la ilusión de toda una afición en busca de clasificarse a la siguiente ronda en la Copa Sudamericana y también buscar el tan ansiado título del primer semestre. Hasta finales del año el ex Porto y Rennes estará en el club atlanticense.

Después de que el jueves 12 de enero anocheció con la noticia de la caída del fichaje de Juan Fernando Quintero por el Junior de Barranquilla, la mañana del viernes 13 de enero llegó con la sorpresa de que llegaron a un acuerdo entre las dos partes y se consolidó la llegada del '10' a suelo barranquillero. Un anhelo que quería Juanfer, el sueño que él mismo esperaba cumplir para estar más cerca de su familia y en su país como él mismo mantuvo se concretó con final feliz.



En las redes sociales del Junior de Barranquilla anunciaron su fichaje y su bienvenida al club con un emotivo video recopilando las acciones de los anteriores '10' de la institución. Empieza con un televisor chiquito que muestra las jugadas de Carlos Alberto el 'Pibe' Valderrama y luego sigue con Giovanni Hernández para rematar con los momentos más exitosos de la carrera de Juan Fernando Quintero en River Plate y en la Selección Colombia. Con una carta de póker con la letra 'K' del rey, presentaron su nuevo fichaje 'Kingtero' con la corona ya es tiburón.