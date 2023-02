Juanfer Quintero pide paciencia en Junior: confíen en el proceso

El momento deportivo de Junior en Liga no es el mejor. El cuadro barranquillero no gana desde octubre del año pasado. Además, desde que Reyes asumió las riendas del club, las cosas no andan de la mejor manera.



Tres fechas del presente campeonato y el balance no es el mejor: dos empates y una derrota. Contra Bucaramanga mostraron cosas interesantes, pero la definición no fue la mejor. Juan Fernando Quintero habló con el programa Saque Largo, de Win Sports, acerca de los resultados en con Junior y el deseo de ir mejorando partido a partido.



Nivel de juego en estos partidos: la verdad yo me sentí bien, estuve los 90. El entrenador sabe dónde acomodarme, sería irrespetuoso decir eso. Puedo decir que estoy bien y en lo físico igual, los números son buenos. Me he preparado de la mejor forma y el ritmo va acorde a lo del equipo. El fin de semana perdimos, pero tuvimos seis opciones de gol. Contra Medellín se me deslizó la pelota y ahí nació el gol.



Me voy acoplando al esquema, los compañeros y ha sido positivo en estos juegos.



Mensaje para el hincha de Junior ante el proceso de Reyes: lo que ocurre es que van tres fechas. El fútbol colombiano es competitivo, como están armados, es de las más competitivas en los últimos años. El equipo se armó de ocho nueve jugadores nuevos, nos estamos conociendo y tratamos de llevar eso del entrenador al campo.



Si concretáramos las opciones, otra sería la historia. Entiendo que la afición es exigente, nosotros somos así también. El jueves hay que revertir la historia, esto hace parte del juego. No somos perfectos y hay que mejorar en lo colectivo, defender mejor y meterla. Esto es fútbol y si queremos que el proceso sea fructífero, tenemos que ser pacientes. Hay que ser empáticos con el proceso de Arturo, conoce el fútbol colombiano.



Diferencia en el fútbol colombiano de hace unos años: esta competitivo, han cambiado muchas cosas de las que teníamos o estábamos quedados. El fútbol de nosotros es más actualizado, los clubes se acoplan a la tecnología, no solo el de nosotros. Desde hace años los jugadores lo hacen bien, salen muchos jugadores, la Sub 20 está bien. En mi momento lo viví y fuimos campeones.



Son jóvenes que nos llenan de esperanza para el recambio en la Selección. Saben que se representa bien la bandera. Tengo mucha esperanza con el fútbol.



Jugar con 10 o no en el fútbol moderno: hay un estigma con el 10, sin darse cuenta lo sacan. Se enfocan más en números y no es talento, no es el fútbol nato. La cultura de nosotros es utilizar el 10, cada quien tendrá la suya, pero es la de nosotros. Sabemos los espejos que tenemos y los caminos que otros crearon. Hemos tenido a jugadores importantes.



Hoy en día se ha perdido el espectáculo, no hay uno que regatea y ahora es el que pasa y ya. Son jugadores de otras características, los tiempos cambian. El 10 es el fútbol clásico. Cada quien tendrá su palabra y denominación. La imagen más grande fue el 10, tuve a Morantes, Hernández, de espejo al ‘Pibe’. Crecimos viéndolos, hay muchos. El que quiera tapar eso, está tapando la historia del fútbol colombiano.