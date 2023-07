'Bolillo' Gómez no cedió: Quintero se quejó pero se despidió de Junior

Ya no es una queja, una pataleta como lo calificaron algunos, un intento de salirse con la suya. Ahora es una realidad: Juan Fernando Quintero se fue del Junior de Barranquilla.

El creativo estuvo este viernes a primera hora en la residencia de Fuad Char, máximo accionista del club, explicándole sus inconformidades con el manejo del técnico Hernán 'Bolillo' Gómez, quien le habría dicho que "lo iba a llevar de a poco", es decir que no le garantizó la titularidad. Por eso es una versión pues el DT no ha hablado públicamente del tema.



El propio dueño dijo que hablaría con el técnico y que intentaría mediar: "Esperamos revisar con él y el técnico cuál es la explicación y si podemos resolverlo lo haremos para que se quede hasta el 31 de diciembre".

Pero la queja no tuvo el efecto deseado y el antioqueño simplemente recogió sus cosas y se fue. Así lo confirmó el periodista José Hugo Illera, quien dijo haber haber confirmado con el propio jugador lo que después se vio en imágenes: la despedida de la plantilla y los empleados en la sede del club tiburón.

🚨 Juan Fernando Quintero (30) despidiéndose de sus compañeros del #Junior. Imágenes exclusivas de @WinSportsTV que consiguió @JoseHugoIllera 🔴⚪️🔵



👀 La directiva no puso ningún impedimento a la salida del volante, por no estar de acuerdo con el ‘Bolillo’ Gómez pic.twitter.com/FxUnWQbwyu — Pipe Sierra (@PSierraR) July 7, 2023

Quintero tendría ofertas internacionales que ahora, como agente libre, analizará sin tanta presión, concretamente de México y Arabia Saudita. Vale recordar que estuvo en China motivado por una oferta económica y acabó en pleito y pidiendo salir, por lo que ahora tendrá que ser más reflexivo.

Se fue entonces después de unos destellos iniciales de su talento, de no haber podido ayudar a clasificar al equipo a los cuadrangulares de Liga y de haber sufrido una lesión que lo mantuvo apartado desde finales de marzo, tras un inoportuno viaje con Selección Colombia. Esta vez el pulso lo ganó el jefe y no el incómodo empleado, un triunfo que ya había tenido antes con el histórico Sebastián Viera y que podría ganar también en el caso de Carlos Bacca. Así son las cosas ahora en Barranquilla.