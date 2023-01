¿Juanfer Quintero volverá a River Plate? Empresario reveló sus planes

El exfutbolista argentino Rodrigo Riep, empresario de Juan Fernando Quintero, dialogó con la prensa de su país y contó que fueron "varios motivos" los que impidieron que renovara con River Plate, más allá de que su deseo era quedarse y retirarse en unos años.



"Quintero no sigue en River por varios motivos, el principal es el económico", dijo Riep en charla con Radio La Red, según lo divultado por el periodista argentino Germán García. "River hizo todo para que continúe pero no se pudo".

El empresario del jugador mencionó que el Banco Central de Argentina no le permitía cobrar en el exterior y esta fue la principal razón por la que decidió salir del país. "No se podía hacer una chanchada (cochinada)", declaró Riep.



"No le cerramos la puerta a una vuelta a River. Juanfer quería retirarse ahí y me pidió que le arreglara tres años de contrato para retirarse en el club. Demichelis quería que continúe, lo llamó", dijo Riep sobre la propuesta que hacía Quintero para permanecer en el millonario.



Lo cierto es que el '10' colombiano decidió no renovar en River y aunque tenía ofertas en la MLS y Brasil, terminó acordando su fichaje con el Junior de Barranquilla. El próximo fin de semana sería su debut en la Liga Betplay frente a su exequipo, Medellín.



Las palabras de Riep han causado molestia entre un sector de la hinchada de River, que dice no perdonar a Quintero por su "desplante".