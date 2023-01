Juanfer presentó exámenes médicos para firmar con Junior ¿Cómo le fue?

Terminó la novela de Juan Fernando Quintero y quedó listo para firmar con Junior de Barranquilla tras una semana de arduas negociaciones que dejaron un final feliz: ser el fichaje del año del fútbol colombiano.



Después de darse a conocer que llegará al Junior, el cuerpo médico del tiburón viajó a la ciudad de Medellín para que Juan Fernando Quintero presentara los respectivos exámenes médicos y ver en qué condiciones estaba tras haber finalizado su etapa en River Plate.



Tras varias horas de chequeos, Juan Fernando Quintero salió del centro médico y según la periodista Luisa Fernanda Londoño, el jugador no presentó ningún problema y recibió el ok, aunque el día sábado 14 de enero tendrá pruebas físicas como último filtro.



"Es un profesional, estoy sorprendido, y eso me explica porque ha llegado donde ha llegado. Mañana tendrá unas pruebas físicas y cardíacas", dijo el médico Javier Fernández.



Quintero con el ok médico, mañana tendrá otros exámenes en Medellín enfocados en la parte física y estaría viajando el próximo domingo a Barranquilla.

La presentación de Juan Fernando Quintero en Junior será el domingo 15 de enero en el estadio Metropolitano de Barranquilla con estadio totalmente habilitado.