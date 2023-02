¿Juanfer pidió a Jackson para el Junior? Esclareció el tema en redes

Con Juan Fernando Quintero en las filas del Junior de Barranquilla, nada ha podido cambiar la mala cara del cuadro atlanticense que no ha podido sumar primeros tres puntos en lo que va de la Liga BetPlay 2023-I continuando con las grandes dudas que ha dejado Arturo Reyes desde que regresó al equipo. La realidad es que partido a partido se enfrascan buscando incesantemente las ideas de Juan Fernando, pero el '10' no lo puede hacer todo si los delanteros no la embocan.



Carlos Bacca es un socio para Juan Fernando Quintero que lo conoce a la perfección en la Selección Colombia, pero apareció un rumor que dejó a Juanfer como el nuevo jugador que llega a pedir fichajes para el club. Hace unos días, se dijo que Juan Fernando se habría acercado a los directivos para pedir a Jackson Martínez.

Jackson Martínez, que dejó el fútbol en el 2020 por graves lesiones que lo alejaron de los terrenos de juego, se alistaba para regresar de manera inesperada. Se especulaba bastante que iba a regresar a uno de los equipos que lo vio crecer: Deportivo Independiente Medellín. Primero estuvo a prueba en Águilas Doradas, y posteriormente, en el cuadro medellinense en donde se llegó a pensar que iba a firmar con los 'Poderosos'. Lo analizaron, lo vieron bien físicamente, pero por razones económicas, se cayó la negociación.



Así las cosas, el anhelado regreso de Jackson Martínez se volvía a alejar del Deportivo Independiente Medellín y sin opciones, sonó la posibilidad de llegar al Junior de Barranquilla. Pues el medio Acá Entre Nos, desveló que Juan Fernando Quintero estaba pidiendo el fichaje del delantero chocoano a quine también conoce a la perfección sumado a Carlos Bacca por sus pasos en Selección Colombia. El agente de Jackson también soportaba la información mencionando que, "está muy interesado, quiere que él vaya. Dice que es grande la mano que les puede dar Jackson. Pero oferta concreta de Junior no hay, es un interés de Juanfer y de pronto de alguna parte del grupo directivo”.



Gustavo Gallo, representante de Jackson Martínez habló con el medio Múnera Eastman Radio en donde señaló que Juan Fernando Quintero se acercó a Gallo para pedir su llegada al cuadro barranquillero, y dejó abierta esa posibilidad de que Jackson pudiera llegar al Junior tras el supuesto pedido de Juan Fernando. Sin embargo, días después, Quintero se encargó de esclarecer el tema con un claro mensaje en Twitter.



En su Twitter personal, Juan Fernando Quintero citó el tuit de la página Pasión Tiburona en la que señalaron lo dicho por Gustavo Gallo, representante de Jackson Martínez. Juan Fernando solo puso una palabra acompañado de un emoji. Fue contundente en desmentir que él haya pedido a Jackson en el Junior de Barranquilla. Solo escribió "falso", para cerrar el rumor que apareció de la noche a la mañana. Con esto, se cierra aún más la posibilidad del regreso del chocoano a las canchas, por lo menos no en Medellín ni en el conjunto barranquillero. Horas después, Pasión Tiburona eliminó el tuit.