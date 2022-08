¡Juan Fernando Quintero estalla en Argentina! Dura crítica a Nacional

Sin duda alguna, los jugadores colombianos que juegan en el exterior están más que pendientes del fútbol profesional colombiano, y más cuando se habla de un exequipo como Juan Fernando Quintero con Atlético Nacional. El volante ofensivo de River Plate no le pierde pisada al balompié de su país, y sigue muy de cerca a los verdolagas.

Y es que el mundo del fútbol colombiano sigue hablando del tema que acaparró muchas miradas: Giovanni Moreno. Su salida fue extraña de Atlético Nacional, un ídolo saliendo por la puerta de atrás luego de quedar campeón con el club de sus amores, y como si fuera poco, incidiendo directamente para lograr la decimoséptima estrella en su escudo. Gio, un jugador que siempre ha sido sincero, lo sacaron sin pena ni gloria por hablar verdades en la rueda de prensa del título.



En aquella rueda de prensa, Giovanni Moreno dijo que Hernán Darío Herrera era el director técnico peor pagado en la Liga BetPlay. Unos testimonios que no calaron para nada bien en la dirigencia del Atlético Nacional. Juan Fernando Quintero aprovechó para hablar de este tema con el influencer Dímelo King, “estas cosas dan mucha tristeza. Son cosas que se viven en el fútbol y, si te pones a ver la entrevista y lo que pasó, fue natural.



No fue exigiendo, haciendo quedar mal a alguien o exponiendo. Quizás las personas que tomaron la decisión lo vieron de esa manera. Pero el fútbol también se habla es en el campo. Nacional quedó campeón y todo vale. Vamos a entrar a juzgar a una persona que es sincera, transparente y fluyó así. Las emociones a veces te traicionan, pero yo no lo crucificaría por eso”.



También mencionó, “son cosas a las que, si uno le ve la malicia, no hay necesidad. Después de que una persona de estas, con el liderazgo que tiene, ayuda al equipo a quedar campeón tras muchos años sin ganar, se crucifica así... obviamente hay que respetar las decisiones de los directivos, como fue en este caso. Pero yo no lo crucificaría por eso. Muchas veces todos nos equivocamos, hasta los directivos. En la vida nadie es perfecto, no podemos entrar a juzgar esta situación porque es un jugador que es crack”.