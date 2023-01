'Juanfer' Quintero y su sanción en Junior: ¿Cuándo estaría habilitado?

La Liga BetPlay 2023-I para el Junior de Barranquilla ya comenzó con un empate agridulce que tenían en sus manos y en el complemento, a falta de quince minutos para el final del partido, Águilas Doradas, quien debutó como local en el torneo, igualaron gracias a Marco Pérez. Juan Fernando Quintero no pudo jugar el compromiso y el juniorismo no pudo ver el tan ansiado debut del '10'. Se especulaba que no iba a poder disputar los primeros dos partidos por una sanción, pero esta vez, fue porque el transfer no había llegado.



Juan Fernando Quintero no pudo estar en la primera convocatoria de Arturo Reyes en un partido oficial en 2023, pero su debut podría llegar antes de lo esperado. Su primer partido como jugador rojiblanco se suponía que iba a ser en la tercera fecha.

Sin contagiar al Metropolitano Roberto Meléndez en la tercera jornada, puesto que se enfrentarán al Atlético Bucaramanga en condición de visitante, el plan para Juan Fernando Quintero y el Junior podrían cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Afortunadamente, el jueves 26 de enero se confirmó que el transfer del jugador ya llegó antes de lo esperado. Fuad Char, máximo accionista de la institución atlanticense explicó, “ya está todo terminado, afortunadamente”.



Se acerca el debut de Juan Fernando Quintero con la elástica del Junior de Barranquilla, y no solo por el tema del transfer que afortunadamente como lo indicó el presidente ya llegó, sino porque su llegada como jugador libre ayudó a agilizar las cosas con la sanción de dos fechas. Si Juan Fernando hubiese firmado con el club atlanticense teniendo contrato con River Plate, la sanción se hubiese confirmado y no podría estar en las dos fechas, una que ya se jugó.



Héctor Fabio Báez, gerente deportivo del Junior de Barranquilla estuvo como invitado en el Blog Deportivo de Blu Radio en donde tocó el tema de Juan Fernando Quintero y precisó que ya llegó el transfer así como indicó Fuad Char, y que hay tranquilidad con el tema de la penalización por ese penoso capítulo que manchó su adiós de River Plate. “Al no haber llegado una transferencia, no está obligado a cumplir ninguna sanción”, expresó Báez. Así las cosas, Fuad también señaló que 'Juanfer' podría debutar en el Metropolitano Roberto Meléndez el domingo 29 de enero contra el Deportivo Independiente Medellín.