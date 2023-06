Junior tendrá a Juanfer Quintero para rato: el diez no se piensa ir

Después de terminar la temporada con Junior y atender eventos al que fue invitado en Argentina, el volante Juan Fernando Quintero, regresó a Barranquilla junto a su representante Rodrigo Riep para analizar la continuidad del talentoso jugador.

Después de que saliera de la sede administrativa, Quintero fue abordado por los medios de comunicación de Barranquilla, a quienes atendió y ante la pregunta sobre la decisión de irse o quedarse tras los recientes rumores, el volante fue contundente al decir que piensa continuar y que no le ha pasado por la cabeza marcharse de la institución.



"Yo nunca he dicho que me voy, si pasa otra cosa diferente, se dará la noticia. Estoy acá, estoy feliz, y con la expectativa de lo que va a pasar. Si se da la oportunidad de quedarme más tiempo seré una afortunado, porque tengo trabajo”, mencionó Juan Fernando Quintero.



De igual manera, el diez ya presentó exámenes médicos para iniciar pretemporada y todo parece indicar que seguirá ligado al conjunto tiburón para la próxima semana. Además, la periodista Melissa Martínez también confirmó que el volante seguirá en Junior.



Con respecto a la lesión el mismo volante aseguró que ya está bien y tendrá su revancha con Junior en los próximos seis meses para demostrar todo su talento.



“Las lesiones hacen parte del fútbol, nadie se quiere lesionar. Sufrí mucho dolor en mi cuerpo, nadie sabe lo que pasé, pero ya estamos bien y eso nos hace fuertes para lo que se viene. Cada seis meses está la oportunidad de revertir lo que pasó, está en nosotros. De la lesión estoy bien”, finalizó Quintero.



💥ATENCIÓN💥|JUAN FERNANDO QUINTERO SE QUEDA EN JUNIOR pic.twitter.com/sS751Lejc9 — elambito (@elambito) June 2, 2023



​

Por ahora, Junior comenzó pretemporada y el diez hace parte de esos primeros trabajos del ‘Bolillo’ y se espera que en las próximas semanas se den más detalles sobre salidas y llegadas del conjunto tiburón para segundos semestre.