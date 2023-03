Juanfer Quintero y la opción para salir de Junior: está en el contrato

Juan Fernando Quintero regresó a Barranquilla, luego de la polémica que surgió con su llamado a la Selección Colombia, donde al parecer, llegó con la misma lesión que lo marginó del duelo más reciente con Junior. No jugó contra Santa Fe y se esperaba que no fuera llamado a la tricolor.

Ahora, luego de toda la polémica que ha rondado con su nombre en el Junior, siguen saliendo más. Es que su llegada trajo expectativa, donde el cuadro barranquillero estaba obligado a dominar en la Liga BetPlay. Sin embargo, el panorama a estas alturas es distinto.



El futuro del volante sigue en el aire, pues en días anteriores, en el programa El Vbar de Caracol Radio se hablaba de la alta posibilidad para que dejara el club a mitad de año. Con esa versión y según información de Fabio Poveda, reveló la cláusula que tiene el jugador, que lo desligaría del club, en el momento que así lo desee.



Así lo dijo el periodista, a través del programa Junior a un Click, dijo “No entiendo el revuelo. No entiendo por qué la sorpresa, no entiendo por qué se ha dramatizado tanto con esto. Y es que esto no es nuevo. Desde el primer día que estuvimos sentados frente a Fuad Char y Quintero, allá en el estadio Metropolitano, Fuad Char dijo que hay una cláusula contractual que, si llega una buena oferta, se puede ir ‘Juanfer’.



Además, en el programa Blog Deportivo, volvió a tocar el tema “Y la oferta no va a llegar al Junior, la va a recibir él. De pronto llega al equipo, pero no va a recibir ningún dinero de eso, porque precisamente por eso está la cláusula”.