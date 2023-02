Juanfer Quintero reveló detalles de cómo se gestó su llegada al Junior

La llegada de Juan Fernando Quintero a Junior estuvo marcada por el dramatismo. Toda negociación en el entorno del fútbol lleva a un ‘toma y dame’, donde ambas partes ceden para llegar a un común acuerdo.



Entre si y no, así estuvo la llegada del volante a Colombia. Incluso, con el manejo en redes sociales, todo apuntaba a la caída del fichaje. Quintero habló con el programa Saque Largo, de Win Sports, acerca de su regreso al país.



Destacó que si había otra oferta de Brasil, donde todo parecía arreglado. Sin embargo, el cariño de la gente le hizo cambiar de opinión.



Llegada complicada al Junior: realmente no soy una persona que actúa con hipocresía, sincera. Cuando puse el anuncio de que todo estaba cerrado, fue real. En la mañana surgió otra mañana y en eso nos basamos, no fue nada diferente a lo que se vivió.



Un compañero tuyo me trató de irrespetuoso, que no jugara con la gente. Acá lo último que uno debe hacer es eso. Cambiaron muchas cosas en la negociación. Soy muy transparente y me gusta que sean así conmigo, ahí se dilató todo. No quiere decir que Junior no dijera lo que era, todos tienen sus intereses. Son cosas que pasan y es fácil apuntarle al jugador.



Con todo el respeto, el nombre generó eso y es fácil apuntarnos. Hay que saber lo que pasa, lo digo porque mucha gente salió a matarme. No puedo controlar eso, pero sería bueno que se empaparan de argumentos y presentarlos.



Motivación de regresar al fútbol colombiano: la verdad en el momento que vengo a Barranquilla, estaba cerrando algo en Brasil, se habló mucho y fue lo más claro. Cuando vengo acá, veo lo que pasa en redes y no soy mucho de verlas. Tengo un equipo de trabajo para que me lleguen las noticias y demás. Cuando vi ese cariño, me conmoví un poco, mi familia e hija igual.



Desde el primer momento pensé que era complicado decir que no, luego de lo que pasó en River, donde no llegamos a un acuerdo. Me decidí por Junior por eso, por la Selección, por esta zona del Atlántico y lo mínimo era devolverles esa alegría con el fútbol.



Voy a ser sincero, soy hincha del Medellín, me encanta Colombia, soy muy patriota. Pero el cariño que recibí acá fue especial, me sentí querido y respetado. Eso ayudó para tomar la decisión y no estoy arrepentido. Estoy expectante de lo que vendrá, tomé la mejor decisión. Esperemos que el futuro sea bueno para nosotros.