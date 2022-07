Delantero del Tolima aún se lamenta la final: 'el fútbol es injusto'

Juan Fernando Caicedo sigue lamentándose la derrota frente a Nacional en la final de la Liga Betplay I-2022 y la caída en casa ante Flamengo por la Libertadores. Previo al partido de vuelta de los octavos de final de la Copa habló al respecto y mencionó que el fútbol nunca es justo, y que Deportes Tolima lo ha padecido en las últimas semanas.

"Los dos últimos juegos han sido muy dolorosos para nosotros, tanto la final de Liga como el primer partido de esta llave de Libertadores", mencionó Caicedo en diálogo con El Alargue, de Caracol Radio. "Nosotros intentamos, tuvimos las opciones y el control del juego, lastimosamente no pudo estar el resultado a nuestro favor, hay que seguir trabajando, sabemos que en el fútbol pasan estas cosas y duele perder así".



Cabe recordar que el vinotinto y oro viene de semanas intensas en las que afrontó el tramo final de la Liga I y se midió al equipo brasileño por la Copa Libertadores. Las cosas no le salieron como esperaban pues perdieron ambos duelos en casa. Este miércoles, cuando disputen el duelo de vuelta ante el Flamengo, tratarán de revertir el 1-0 en contra.



"Nosotros salimos a hacer nuestro trabajo con uno de los mejores equipos de Sudamérica, si no de América, sabemos que tenemos un excelente plantel, que el fútbol colombiano día a día está mejorando y eso para nosotros es muy bueno (...) Lo que nos da tranquilidad es que estamos jugando de la mejor manera, estamos haciendo las cosas bien, vamos mereciendo cada día más. Sabemos que el fútbol es injusto y también pienso que la vida no es justa".