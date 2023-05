Tolima se quedó sin goleador: figura decidió tomar nuevo rumbo

Deportes Tolima no tuvo una buen ritmo de competencia en el primer semestre de Liga BetPlay 2023, donde el conjunto tuvo un sube y bajo de rendimiento, pues al mando de Hernán Torres no lograron ubicarse en los primeros lugares, por lo que se generó la salida del entrenador.

Luego de la llegada del argentino Juan Cruz Real, Deportes Tolima tuvo un repunte, pero no le alcanzó para clasificar y ahora solo le queda por la clasificación en Sudamericana, donde también están con un panorama complicado.



Ahora, buscando una reestructuración del equipo para segundo semestre, el club empezará a buscar renovaciones para saber con exactitud con qué jugadores contar de cara a ese segundo torneo.



Uno de los jugadores a los que Tolima busca renovar es Juan Fernando Caicedo, goleador del equipo y uno de las máximas figuras del equipo de Ibagué. Sin embargo, la continuidad del delantero no está definida, pues al parecer tendría como objetivo irse a otro equipo.



De acuerdo a información del periodista Felipe Sierra, Caicedo le diría no a la renovación con Tolima, pues pese a los esfuerzos del club por retenerlo, quiere tomar aires y estaría buscando otras ofertas de Colombia y el exterior.



Igualmente, tiempo después, el club informó que Juan Fernando Caicedo dejó de ser jugador de Tolima y agradeció por todo su aporte al equipo pijao desde la temporada 2020.

Juan Fernando, juntos vivimos momentos inolvidables 🌟.



Gracias por la entrega, el compromiso y todas las alegrías. Deseamos lo mejor para tu futuro, campeón. pic.twitter.com/ncLeklEbvg — Club Deportes Tolima (@cdtolima) May 24, 2023