¿Por qué Junior le bajó el dedo a Caicedo? Jugador confirmó la razón

Junior de Barranquilla terminó la temporada en Liga BetPlay 2023-I y después del fracaso al no clasificar a finales de cuadrangulares, el técnico Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez junto a las directivas están empezando a armar el proyecto para pelear el título del segundo semestre.





Por ello, luego de que se confirmara la salida del goleador del Deportes Tolima, Juan Fernando Caicedo, recibió una oferta de Junior de Barranquilla y todo iba encaminado para que el delantero se convirtiera en refuerzo del tiburón, pero al parecer eso se enfrío y las directivas encabezadas por Fuad Char habrían dicho no al fichaje.



En una entrevista con El Ámbito, Juan Fernando Caicedo confirmó que el máximo accionista, Fuad Char, decidió no contar con su presencia para el proyecto de Junior, por lo que seguirá mirando opciones.



“Fue algo muy normal. Me escribió don Fuad Char conmigo, hablamos un rato, también se comunica con mi representante y se habló algo verbalmente. Le agradezco que se haya fijado en mí. Ya luego él mismo me dice, muy respetuoso, que gracias por la atención, pero que se habían decidido por otra opción”, mencionó Juan Fernando Caicedo.



De igual manera, el delantero expresó que no fue nada relacionado a exámenes médicos su no llegada a Junior, pues nunca presentó dichas pruebas y fue una decisión estrictamente de las directivas de no contar con sus servicios.



“Yo no he ido a Barranquilla. No sé de dónde sale la versión que no pasé exámenes médicos, me parece raro. Agradezco a la institución, porque que un equipo como Junior se haya fijado en ti es gratificante.





Por último, Caicedo confirmó que no alcanzó a hablar con el técnico Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez sobre su posible llegada, pues toda la comunicación fue con Fuad Char directamente y confirmó que compañeros “me han hablado muy bien de él”.



Por ahora, el futuro de Juan Fernando Caicedo es una total incógnita, pues el jugador terminó relación contractual con Tolima y el jugador decidió tomar nuevos aires. Con 33 años, el atacante espera una nueva oportunidad para seguir demostrando su buen nivel deportivo.