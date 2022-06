‘Nacional es el campeón, pero ¡jugando muy mal!’: certera crítica

No paran de llegar reacciones respecto al título de Atlético Nacional. El verde paisa logró vencer al Deportes Tolima en el Manuel Murillo Toro y con eso hiló su estrella 17, más que cualquier otro equipo en Colombia.



En medio de elogios, festejos y demás, una crítica llegó a la vereda antioqueña respecto al estilo mostrado bajo la gestión de Hernán Darío Herrera.

A través de su canal en Youtube, el periodista Juan Felipe Cadavid dejó sus impresiones de la final y fue certero respecto al nivel mostrado por el cuadro verdolaga en la gran final.



“Con justicia fueron los campeones, pero en el análisis del juego yo sé que el cuerpo técnico de Nacional dirá que ya ganó, se quitó ese peso y ahora ‘vamos a poner a jugar a estos muchachos de una manera distinta’ para que no te dominen como te dominó Tolima, a que no te jueguen de tú a tú como lo hizo Tolima en Medellín o Millonarios en El Campín”, recalcó.



Y de paso aprovechó para señalar el gran lunar de la consagración: “Siendo honestos, le faltó juego al Atlético Nacional, le sobraron goles y jerarquía, como siempre”.



Como era de esperarse, los hinchas del verde paisa no tomaron de buena manera el análisis de Cadavid y le devolvieron las críticas, algunos con insultos. Es más varios aseguraron que habló desde el sentir de un hincha del Medellín, el terno rival de la ciudad.



La respuesta del comunicador no se hizo esperar, esta vez desde un ‘short’ (video corto) también por Youtube:



“Hay mucho hincha de Atlético Nacional molesto y dice que se me salió el hincha del Medellín. Ni saco ni escondo eso para hacerle críticas a Nacional como las hago porque no juegan bien, ni tampoco para decir que son el mejor equipo de este país... Sin ningún problema se ha dicho. Pero qué hacemos, es mi opinión, no será la verdad revelada. Es el campeón sin nada ilegal, con justicia plena, pero jugando muy mal al fútbol. Por lo menos en la final con Deportes Tolima”.



Tras esto, las reacciones del hincha no solo verdolaga sino del fútbol en general fue más positiva...