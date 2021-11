‘Matemáticamente tenemos opciones, vamos a ir a ganar‘: Mosquera

Deportivo Independiente Medellín no pasa un buen momento deportivo, el conjunto rojo de Antioquia está afuera de los ocho y tiene pocas opciones de clasificar entre los ocho, deberá ganar los tres partidos que restan contra Patriotas, Nacional y Pasto, pero que se den varios resultados para conseguir con 30 puntos el objetivo. Uno de los jugadores que buscará afianzarse como titular y lograr estos resultados es Juan David Mosquera, el joven lateral muestra personalidad y buen juego en el rojo.



Sobre el juego anterior contra Pereira, ‘Cachi’ indicó que “cumplí en la cancha y le di a entender al profesor (Julio Comesaña) que puedo ser titular. Mi trabajo ha dado qué hablar desde hace rato, mis compañeros conocen mis cualidades y lo importante es que aprovecho cada oportunidad que tengo en la cancha”.



En cuanto a las opciones para clasificar, Juan David señaló que “matemáticamente tenemos opciones, vamos a ir a Tunja a ganar. Somos los únicos responsables de sacar esto adelante, tenemos tres finales, vamos a buscar ganarlas y pelear la clasificación, todavía no renunciamos”.



Finalmente, el jugador reconoce el difícil momento y el descontento de los hinchas, pero confía en su talento y en el que el grupo logre un repunte en resultados en este cierre de la fase todos contra todos. “A los hinchas, sabemos que están molestos, no es una realidad que queremos. Pero que sepan que en cada partido salimos a ganar, a darlo todo por nosotros y por los hinchas que siempre nos acompañan”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En Twitter: @juanchoserran8