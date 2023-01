Roa y una segunda vida tras dura lesión: ‘Trabajé para volver’

Juan Daniel Roa, uno de los jugadores más recordados por la afición de Santa Fe tras lograr títulos históricos como la séptima estrella y Copa Sudamericana, estuvo ausente del fútbol profesional por un tiempo largo tras ser operado de la cadera.



Sin embargo, a pesar de que se le diagnosticó que no iba a poder volver a jugar de manera profesional, el volante logró recuperarse y ser tenido en cuenta en Santa Fe para la temporada 2023, luego de recibir el aval del técnico Harold Rivera.



En una entrevista con Caracol Radio y el programa Vbar, el volante confesó que estuvo trabajando fuertemente por regresar a pesar de las indicaciones médicas que lo alejaban de su profesión, pues quería demostrar que podía continuar jugando en la élite.



“Me hicieron reemplazo total de la cadera derecha. La verdad es una cirugía un poco compleja y más por el tema del fútbol. Las recomendaciones de los ortopedistas eran que no volviera a jugar al fútbol, pero ese era mi mayor deseo. Santa Fe me abrió las puertas y yo sabía que tenía la posibilidad de volver a ganarme un lugar en el equipo”, mencionó Juan Daniel Roa.



Después de ser valorado a principio de pretemporada por Harold Rivera y lograr sumar minutos en amistosos contra Patriotas, el técnico tomó la decisión de incluirlo para esta temporada. El volante valoró ser tenido en cuenta y admitió que en Santa Fe siempre tuvo las puertas abiertas para su recuperación que inició desde 2021.



“Yo venía trabajando con el equipo desde el 2021, obviamente haciendo el proceso de recuperación con el departamento médico. Poco a poco me fui vinculando y hablé con el profe Harold Rivera por si me dejaba hacer la pretemporada, pues quería ganarme un lugar en la plantilla, aunque no fue fácil por el nivel competitivo que hay”, reconoció Roa.



Ahora, con la posibilidad de jugar de nuevo para esta temporada, Juan Daniel Roa espera poder rendir y seguir demostrando su capacidad para jugar fútbol profesional. El último equipo del volante de 31 años fue Alianza Petrolera en 2021, con el que apenas pudo jugar cinco partidos antes de la cirugía de cadera.