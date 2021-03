‘Mis jugadores entendieron a la perfección el partido’: Juan Cruz Real

América de Cali derrotó 0-2 este jueves al Deportivo Cali en Palmaseca, por el clásico vallecaucano 292, y por primera vez amanecerá entre los primeros ocho de la Liga BetPlay I-2021.



Como era de esperarse, el técnico Juan Cruz Real salió en rueda de prensa a elogiar la actuación colectiva de su plantel, pero especialmente a expresar la alegría que representa volver a contar con dos hombres fundamentales en ataque como Duván Vergara y Adrián Ramos.



Referente a si el plan le salió como lo había pensado, ser intenso al comienzo y después defenderse bien, respondió: “Enfrentamos a un buen rival, un equipo que hacía 12 partidos no perdía y tengo que felicitar a mis jugadores, porque por momentos podíamos hacer lo que queríamos, por momentos no pudimos presionar tan alto, tuvimos que replegarnos un poco, no porque quisiéramos, sino porque el rival juega, pero creo que mis jugadores entendieron a la perfección el partido, habíamos trabajado algunas cosas que creíamos que atacando de una determinada manera podíamos lastimar, con transiciones rápidas en diferentes puntos de la defensa rival y creo que lo hicimos bien. Las estadísticas marcan más posesión del rival, pero en situaciones de remate al arco tuvimos más nosotros, eso marca un poco cómo se presentó el partido, mis jugadores lo hicieron con una personalidad terrible, jugamos contra el líder, de visitante, un equipo que venía sin perder, estoy muy contento por lo que entregan los jugadores, muy contento por la vuelta de Adrián y de Duván, Adrián haciendo dos goles, mejor vuelta imposible, son grandes jugadores y líderes. Entendiendo cómo se planteó el partido fuimos superiores”.



Acerca de si fue la mejor expresión del fútbol de América este semestre afirmó que “no sé si es así, lo que hicieron los futbolistas fue entender el partido que teníamos que jugar, dependiendo de los diferentes escenarios del partido, uno a veces trata de proponer, el rival también juega, sabíamos que iba a ser un partido intenso, y creo que ellos entendieron perfectamente cuando se podía presionar al rival y cuando no y teníamos que desde una posición distinta buscar recuperar la pelota y atacar los espacios, creo que lo hicimos bien, tenemos que seguir mejorando con tranquilidad, ni hace cuatro o cinco fechas éramos los peores ni ahora somos los mejores, tenemos que estar tranquilos, tenemos que seguir porque todavía falta mucho y nuestro objetivo tiene que ser la clasificación, estoy conforme, hoy jugamos el partido 11, hemos perdido uno solo y es importante haber ganado en los últimos tres”.



En cuanto a cuál fue el factor determinante para ganar el clásico, explicó que “los futbolistas entendieron los momentos del partido, los primeros 15 o 20 minutos presionamos muy bien, obviamente el rival juega, es un buen equipo, pero muchas veces no poder presionar tan alto hizo que jugáramos en el tercio medio, que era algo que preveíamos, pero a su vez nos empezaron a crear espacios para atacar y lo hicimos bien. Ese fue el secreto, entender un plan de juego, tener dos alternativas dentro de un mismo partido y al final la inteligencia de los jugadores es que lo que termina haciendo que el partido fuera favorable para nosotros”.



Cruz Real agregó que “en el plan de partido se supo interpretar y focalizar las virtudes y debilidades del rival, en el funcionamiento lo supimos entender mejor, al final la ejecución de los futbolistas es la que termina marcando la diferencia”.



Consultado sobre el porcentaje de funcionamiento en que está su equipo, añadió: “Tenemos que seguir mejorando, siempre hay lugar para mejorar, recién ahora estamos tratando de recuperar a los futbolistas que teníamos afuera, hoy gracias a Dios Adrián (Ramos) pudo jugar más de un tiempo, Duván entró alrededor de 25 o 30 minutos y es importante tenerlos a todos bien, les había dicho que veníamos trastabillando un poco, un poco haciendo tumbos porque no pudimos arrancar con todo el plantel, un grupo que se sacrificó muchísimo el semestre pasado, que no es fácil salir campeón, cambiar el chip otra vez y empezar, me dieron todo el año pasado y me lo están dando ahora; lo dije antes del partido, no nos den por muertos. Yo en estos futbolistas confío a muerte, conozco muy bien a mis jugadores y sé la rebeldía que tienen en los momentos de dificultad”.



Por su parte, Luis Alejandro Paz señaló que “la amarilla me apresuré un poco en la jugada en que me la sacan, me alcanzo a deslizar, son situaciones de juego que hay que manejar, gracias a Dios tuve la serenidad para eso. La figura fue el equipo, porque tuvo la competitividad, eficacia y eficiencia en cada una de las determinaciones que se tomaron”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces