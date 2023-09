Juan Cruz Real reaccionó a crisis con Tolima: el técnico decidió irse

Deportes Tolima perdió este miércoles 2-3 con Pereira en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, resultado que no soportó el técnico argentino Juan Cruz Real, pues reaccionó y tomo la drástica decisión de renunciar a su cargo.



En la Liga BetPlay II-2023, Tolima jugó 8 partidos, ganó dos, empató tres y perdió tres juegos, balance que no es bueno y que produjo la salida de Cruz Real.



Con la salida de Cruz Real, ya son seis los entrenadores que han caído en la Liga II.



“Voy a hablar una vez y no acepto más preguntas. Desde que llegamos tenemos un 43 por ciento de los puntos, hoy era importante y no se dio. Se cometen errores que cuestan partidos. Es algo que nos quita fuerza en cuanto al proceso”, comentó el entrenador argentino.



Cruz Real sentenció su futuro: “Lo mejor en este momento, viendo el proceso y respetando la entrega de los jugadores, a veces las cosas no se dan, se intenta pero... el equipo no está dando la respuesta futbolística y lo más honesto es decirle al club que inicie otro proceso que llegue alguien que pueda intentarlo...”, dijo el técnico, quien agradeció al club, a la dirigencia y a los futbolistas.