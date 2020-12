Tulio Gómez se pone duro con Cruz Real: advertencia al DT de América

América de Cali acaba de salir campeón de la Liga BetPlay 2020 y ya tiene su primer culebrón para la campaña 2021: la continuidad de su entrenador, Juan Cruz Real. El argentino llegó durante la pandemia, fue criticado, y terminó dándole la estrella 15 al club vallecaucano. Ahora, su permanencia para la próxima temporada está en duda, y no precisamente por la falta de respaldo dirigencial.



En las últimas horas, el agente de Cruz Real ha recibido ofertas del fútbol internacional. En México, Chile y Brasil, estarían tratando de ubicar al entrenador; incluso en la MLS de Estados Unidos habría opción. Así, las cosas se han puesto complicadas para su continuidad en la mecha.



De esa manera, Tulio Gómez, máximo accionista de América, se pudo furo con Juan Cruz Real y respondió sobre sus expectativas de continuidad del entrenador argentino. “Todas las noticias que escucho sobre Juan Cruz Real ya me tienen dudando. Pero no es problema, los hombres pasan y las instituciones quedan”, comentó Tulio en charla con Carlos Arturo el ‘Petiso’ Arango.



Desde San Andrés, donde descansa junto a su familia, el dirigente aseguró que si a Cruz Real “le llegan ofertas del exterior que no podemos igualar, no hay problema”.



Tulio fue más allá y aseguró tener suficientes, muchísimos, candidatos para elegir su remplazo en la dirección técnica. “En caso de que Juan Cruz Real no quiera seguir, ya tengo 64 hojas de vida de técnicos haciendo fila. Usted sabe que un dirigente siempre tiene que tener plan A, plan B y plan C”.



“Yo no he hablado con Juan Cruz Real, de eso está encargado (Mauricio) Romero -presidente del club-. América es una institución y un equipo de trabajo, si me voy yo, el club sigue adelante. Yo tengo 4 técnicos que me gustan, en Colombia hay 3, en el caso que se necesite”, sentenció Gómez.



Escuche aquí toda la charla del ‘Petiso’ Arango con Tulio Gómez: