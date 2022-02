¿Y Junior? Juan Cruz Real se montó en la excusa de moda: el arbitraje

Luego de la penosa derrota del Junior de Barranquilla 2-0 como visitante contra Independiente Medellín, en la fecha 7 de la Liga BetPlay I-2022, muchos esperaban las explicaciones del técnico Juan Cruz Real sobre la cuarta caída de su equipo fuera de casa.



Sin embargo, el entrenador argentino solo respondió una pregunta y la aprovechó para culpar al árbitro Andrés Rojas, quien dirigió el partido contra el poderoso.



Esa parece ser la excusa de moda entre los técnicos del fútbol colombiano. Y claro, Cruz Real no desaprovechó para entrar en la ola de que “el juez tuvo la culpa”, antes de analizar el mal rendimiento de su equipo en otras ciudades distintas a Barranquilla.



“Yo no voy a hablar mucho del juego, voy a hablar de otra cosa y va a ser lo único que voy a decir. Hoy fuimos muy visitantes, por la gente, porque la hinchada del Medellín acompaña mucho, y también por los árbitros. Al minuto 10, Didier Moreno fue amonestado por girar y poner la mano sin querer en el rival; a los 20' saltó Germán Mera a cabecear y el rival quedó abajo y también le puso amarilla. A veces son las pequeñas faltas que te empiezan a meter en el área”, dijo Cruz Real.



El técnico tiburón continuó: “Al minuto 83 hubo un penal claro y no cobran, son muchas cosas, si queremos que el fútbol sea competitivo de verdad, hay cosas que debemos dejar de hacer. Hoy fuimos muy visitantes. Esperemos que con Junior sean un poquito más imparciales”.



Sobre su equipo solo atinó a decir: “Mis jugadores, a pesar de que no se dio el resultado, han entregado todo, yo me hago responsable de lo que tenga que ver con el grupo”.



Luego le tocó poner la cara a Sebastián Viera, capitán del equipo. Así fue la rueda de prensa de Junior tras la derrota con Independiente Medellín: