Volvió Juan Cruz Real y se destapó sobre Bacca y salida de Junior

Juan Cruz Real salió de manera sorpresiva del Junior de Barranquilla a mitad de temporada tras no estar en los primeros lugares de Liga BetPlay 2022 del segundo semestre y en su reemplazo llegó Julio Comesaña, quien tampoco pudo recomponer el camino y terminó yéndose por la parte de atrás.



Por ello, luego de varios meses de no saberse nada de su futuro, Juan Cruz Real reapareció en el programa de ESPN F90, donde dio detalles de su salida del Junior de Barranquilla y las supuestas molestias que le generó tener a la leyenda Carlos Bacca.



“No me condicionó la figura de Bacca. Uno como entrenador sabe que tiene jugadores de tanto recorrido y si tienen que ir al banco no es para nada fácil. Después está el manejo que uno tenga con el futbolista, pero los hinchas y los medios piensan no en el presente del jugador sino en su pasado", dijo contundente Juan Cruz Real sobre la situación vivida con la máxima figura.



De igual manera, se refirió a su salida de Junior, donde explicó que el proceso iba bien y además estaban a puertas de una final de Copa Colombia, pero que respetó la decisión de las directivas a quien les agradeció por tenerlo en cuenta en ese club tan importante de Colombia.



“Hay mentiras que se dicen mil veces y terminan siendo verdades. Faltaba el 45% del campeonato y en Copa se podía revertir, son cosas que pasan. Fue una gran experiencia. Voy estar siempre agradecido con este equipo por la oportunidad que me dio", resaltó Cruz Real.



Con respecto a su futuro, el ex técnico de Junior habló de no tener propuestas concretas en algún equipo de Colombia, pero no descarta su llegada a alguno, pues tiene las puertas abiertas a todo lo que llegue, aunque si se da a nivel internacional, también estaría dispuesto a tomar el reto.



“Estoy abierto a cualquier proyecto porque soy muy agradecido con Colombia. Hace ya casi cinco años que estoy en este país maravilloso y me han tratado muy bien en todas las partes que he ido”, finalizó Juan Cruz Real.