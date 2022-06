Juan Cruz Real no titubeó: duro sablazo con el arbitraje colombiano

Junior sigue con rachas negativas en la altura de Bogotá, pues son seis juegos en los que no logra sumar de a tres, y en este encuentro de los cuadrangulares, arañó una unidad con un empate sin goles, y con muy poco peso ofensivo al pórtico custodiado por Álvaro Montero.

Los barranquilleros pegaron más de la cuenta, y Jhon Alexander Ospina perdonó varias expulsiones, y en una insólita acción, en la que Fabián Viáfara perdió tiempo cuando la igualdad convenía, Ospina lo amonestó por segunda ocasión y vio la tarjeta roja. Sin embargo, y por obvias razones, Juan Cruz Real no estuvo de acuerdo con lo que vio y con el arbitraje.

En rueda de prensa, Juan Cruz Real habló con los medios sobre el partido en donde las amarillas y la expulsión estuvo presente en demasía en el Junior de Barranquilla. Inició comentando, ‘fue un partido difícil, el primer tiempo fue parejo, correcto. En la segunda mitad, con un jugador menos, se complicó. Tratamos de aguantar y contratacar. Era una cancha pesada, con el césped alto, es una plaza difícil, porque Millonarios tiene un buen técnico y trabajo’.

Continuó diciendo, ‘creo que el primer tiempo defendimos bien, nos costó hacer buenos contraataques, porque el partido se planteó así. Me parece que en la segunda mitad mejoramos, de hecho, nos adelantamos en el campo’.

Posteriormente, explotó contra el arbitraje de Jhon Alexander Ospina, ‘no me gusta quejarme de los árbitros, porque después dicen que hablo y demás, además de que corro el riesgo de que los árbitros me tomen bronca a mí, pero la verdad lo que pasó hoy acá es una vergüenza; echar a un jugador por un lateral, donde yo le voy a hablar al jugador, que me expulse a mí en últimas, pero luego dentro de la cancha reconoce que se equivoca’.

Sablazo tremendo para Jhon Alexander Ospina afirmando, ‘vamos a hacer las cosas en serio, ya hay dos partidos donde hubo dudas, acá y afuera, entonces hagamos las cosas como tienen que ser, porque todos trabajamos bien. No te pueden dejar 25, 30 minutos acá con 10 jugadores. Está bueno que sea una patada que se salvó, ¿pero por un lateral?, no, no sean malos. Hagamos las cosas en serio’.

Reiteró que no desea volver a hablar del arbitraje nuevamente, ‘lo dije antes del partido, no espero tener que hablar de los árbitros después y terminamos hablando de los árbitros, sin desconocer que Millonarios es un gran equipo, pero jugar con un jugador menos acá, es mucha ventaja. Si hay árbitros que son jóvenes que no están preparados para esto, pongan otro con más experiencia. Cuando a nosotros nos pita Roldán, generalmente no tenemos ningún problema’.

Concluyó sobre la cantidad de tarjetas amarillas que tuvo Junior durante los 90 minutos, ‘para un lado una evaluación es una y para nosotros es otra, hubo muchas jugadas en donde nos llenaron de amarillas y para ellos nada. La expulsión fue insólita, yo qué le voy a hablar al jugador, si me tiene que echar a mí en últimas el árbitro’.