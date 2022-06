Juan Cruz Real: ‘De mí no esperen una crítica a mis futbolistas’

Juan Cruz Real no salió triste ni decepcionado luego de que Junior de Barranquilla perdiera 2-0 en su visita a Atlético Bucaramanga y quedará último del grupo A en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay I-2022.



En Barranquilla la afición reclama autocrítica de su entrenador. Y justamente eso le faltó en sus declaraciones posteriores a la derrota. Ojo, Junior suma un punto en dos fechas, y el próximo sábado recibe a Millonarios en el estadio Metropolitano.



Cruz Real dijo que su equipo “mereció más de lo que consiguió” y que “el funcionamiento del equipo no es malo, nos está costando ser eficaces”.



“Felicitamos a Bucaramanga. Nos está costando mucho terminar las jugadas, fallamos en el último pase y remate final. El rival no llega tantas veces y nos está penalizando”, agregó el DT del tiburón.



El estratega argentino continuó: “creo que hasta antes del partido con Unión, muchos alababan el rendimiento del equipo y estos jugadores. Muchos hablaban que era el equipo que mejor jugaba. Esto es fútbol, el primero nos golpeó mucho (Cop Sudamericana) del cual obviamente quedamos dolidos por la ilusión que teníamos. Después de ese golpe queríamos ganar, pero no se pudo. Nos faltó eficacia, no me parece que el rendimiento del equipo sea malo”.



“Lo último que van a esperar de mí, es una crítica a mis futbolistas. Indudablemente que necesitábamos ganar. La realidad es que teníamos que sumar y no lo hicimos. La actitud de los jugadores no es. Ellos con el resultado adverso buscaron darle vuelta al marcador. En el análisis del juego estuvimos mal y no acertados en el remate”, agregó el entrenador.