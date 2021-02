'La nómina es corta, es una realidad', Juan Cruz Real espera refuerzo

El técnico de América, el bicampeón colombiano, se refirió a la nómina con la que cuenta para 2021 y en la que sumó cuatro fichas (Diego Novoa, Jerson Malagón, Óscar Cabezas, Guillermo Murillo) y perdió siete (Eder Chaux, Edwin Velasco, Juan Pablo Segovia, Juan Pablo Zuluaga, Jefferson Murillo, Jhon Arias y Juan David Pérez). Insiste en que su nómina es corta y busca un extremo con urgencia.

En charla con el programa Zona Libre de Humo, el entrenador escarlata dijo que "el tema de la nómina es corta, es una realidad, pero eso no quiere decir que no tenga jerarquía, esas son dos cosas distintas. En muchas posiciones terminamos teniendo jugadores jóvenes en reemplazo de otros de más recorrido. Comparando los jugadores que se fueron con los que han llegado, no hemos podido llenar ese vacío”.



América no ha tenido un buen inicio de año: quedó eliminado de la Copa Betplay (en cuartos de final) a manos del Deportivo Pasto y apenas suma 2 puntos de 9 posibles en la Liga. Aseguró que el extremo que llegó procedente de Cortuluá no lo ven como refuerzo sino como incorporación a la institución y que por eso requiere sí o sí, de un jugador de experiencia para reforzar esa zona.



"Hoy la prioridad nuestra, por lo menos desde el cuerpo técnico, es poder traer un extremo, que nos dé más variantes en ese sector porque creo que ahí es donde estamos despoblados. Si viene un izquierdo mejor o si es un derecho que juegue por izquierda, pero que también lo haga por derecho mucho mejor. Creo que el extremo tiene que jugar por ambas bandas y acostumbrarse”, destacó.



Juan Cruz Real agregó que "Guillermo Murillo es una apuesta del club, que a partir de que lo traen independientemente que yo lo haya pedido o no, va a trabajar a la par de los demás. Si le toca jugar tendrá la posibilidad de mostrarse. No es un jugador que consideremos refuerzo y que han comprobado un nivel en primera división. Es una incorporación y si muestra su potencial no puedo hacer menos que darle la oportunidad. Aquí lo importante es América. Su llegada no exime que tengamos que traer un extremo con las características que nosotros consideremos y que venga de primera división”.



Finalmente, fue consultado por la situación del volante defensivo, Carlos Sierra, a quien no inscribieron para el campeonato. “Sierra es un jugador que es parte de América y tengo la obligación de que entrene con el equipo y que sea considerado, pero uno se basa de acuerdo a muchas cosas”. Lo cierto es que Sierra, de quedarse en el club este año, no tendrá acción y por eso están buscando un préstamo.