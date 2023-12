Santa Fe es muy inocente: fichaje anunciado se caería

Independiente Santa Fe empezó trabajos de pretemporada en su sede deportiva de Tenjo y con el mando de Pablo Peirano, se inició a planificar lo que será el 2024, en el que esperan clasificar tras los recientes fracasos en torneos anteriores.

El cuadro cardenal ha hecho oficial varias llegadas, siendo el regreso de Daniel Torres la más sonada, pero también ha sumado refuerzos internacionales como los argentinos Marcelo Ortiz y Juan Cruz Esquivel.



Sin embargo, a la fecha hay un problema con uno de los argentinos y es con Esquivel, quien fue anunciado, pero no ha firmado con Santa Fe, pues no se ha desvinculado de Tigre y en Argentina han afirmado que no han ni aceptado la oferta del león.



“Juan Cruz Esquivel le manifestó a la dirigencia su intención de dejar el club. Horas clave por su futuro. Sigue sobre la mesa la oferta de Independiente Santa Fe, que como vengo contando, no fue aceptada todavía y no hay nada firmado”, fue lo informado por el periodista argentino Luciano García.



#Tigre🐯 Juan Cruz Esquivel le manifestó a la dirigencia su intención de dejar el club. Horas claves por su futuro. Sigue sobre la mesa la oferta de Independiente Santa Fe 🇨🇴, que como vengo contando, no fue aceptada todavía y no hay nada firmado. — Luciano García (@garcialuciano27) December 28, 2023



​Con este panorama complejo queda en duda si Esquivel logre llegar a Santa Fe y de no llegar, sería un golpe duro para el equipo y aficionados, pues es un jugador de 23 años que genera expectativas por su aporte como extremo en el que podría potenciar esa zona donde flaqueó el equipo en la pasada Liga BetPlay.