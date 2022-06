¿Seguirá Juan Cruz en Junior? 'Hay que borrar rápido esto y seguir'

Juan Cruz Real es el centro de interés en Barranquilla desde la noche del miércoles, en la que Junior cayó por 2-1 contra Atlético Nacional y se despidió de la final de la Liga Betplay.

Se trata de uno de los equipos mejor reforzados del país, evidentemente para apuntar a los títulos locales y de la Copa Sudamericana, los cuales ya no están al alcance. Esa falta de resultados puede marcar el futuro, como ya ocurrió recientemente con Arturo Reyes.



"Hace poco más de cinco meses que estamos acá y esperamos que Junior sea un equipo difícil y siga evolucionando, hay mucho para corregir, tenemos que hacer balance entre todos, más allá del dolor de no llegar a la final, estoy pensando en pasar la página mañana y pensar en lo que viene, y mas con las exigencias de un club grande. Estoy contento a como se han adaptado a las exigencias nuestras. Hay que tratar de borrar rápido esto y seguir adelante, porque el otro torneo empieza rápido", dijo el DT en rueda de prensa en Medellín, un discurso que deja ver su interés de continuar, aunque serán los dueños los que al final decidan.



Cruz Real entendió que, más allá de la derrota contra Nacional, su equipo hizo un buen partido: "Creo que mis jugadores plantaron cara en esta cancha, con la gente que había en contra. El equipo tuvo mucho carácter, tuvimos situaciones que no pudimos finalizar, tuvimos dos o tres en situaciones de balón parado debajo del arco".



Y aunque aceptó la frustración, nuevamente señaló que su equipo fue mejor: "Triste porque no llegamos a la final, pero agradecido con mis jugadores. Si analizamos el partido, jugando bien con la cancha buena en el primer tiempo y luego, con la lluvia y jugando con dos delanteros, en el balance fuimos superiores a Nacional. Aprovecharon las que tuvieron, más que nada por errores nuestros", concluyó.