Decisión tomada: ¡riesgosa apuesta de Osorio para seguir en América!

Se queda... pero si no gana se va. Esa es la decisión del América de Cali sobre el futuro de Juan Carlos Osorio, según el último comunicado oficial del club.





En su texto, el club escarlata explicó que el futuro dependerá directamente de lo que se haga en esta Liga II 2021. Si no hay resultados no habrá proceso.



"El actual cuerpo técnico seguirá al mando del plantel profesional mientras se mantengan las posibilidades de continuar en competencia y luchar por el objetivo propuesto al principio del semestre", dijo el club.



Y aquí la riesgosa apuesta que asumió Osorio, consciente que no tiene el apoyo de la afición, pero seguro de poderle dar la vuelta a la difícil situación del América: "las partes acordaron que si el objetivo de clasificar a los cuadrangulares no se cumple se rescindirá, de mutuo acuerdo, el contrato que actualmente mantiene el cuerpo técnico con nuestra institución, sin el pago de alguna contraprestación económica para las partes".



En resumen, el DT apuesta todo a clasificarse a los cuadrangulares y renuncia a una millonaria indemnización si no cumple el objetivo. ¿Se inmolará? Todo depende ahora de sus dirigidos y los resultados.