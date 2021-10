El dato de Juan Carlos Osorio que complica una remontada de América

Llegó como una de las grandes contrataciones del fútbol colombiano en el segundo semestre, después de haber estado en dos selecciones del área y Nacional, pero lamentablemente los resultados no lo han acompañado, y ahora, como los malos estudiantes, tiene matrícula condicional y depende de los exámenes finales para aprobar o no su continuidad en América de Cali.



Esa es hoy la triste realidad de Juan Carlos Osorio, sin duda uno de los entrenadores colombianos de mayor recorrido internacional, que llenó las portadas de los principales diarios del planeta al frente de la Selección de México con su triunfo 1-0 sobre el vigente campeón mundial: Alemania, en el certamen ecuménico de Rusia el 17 de junio de 2018.



No obstante, a partir de allí su carrera ha estado inmersa en polémicas con ex figuras y periodistas. Dirigió a la Selección Paraguay desde el 3 de septiembre de 2018 en apenas 1 partido (1-1 con Sudáfrica) y a los cinco meses renunció por motivos personales, aunque no era un secreto que soñaba con orientar al combinado tricolor. Sin embargo, el escogido fue Carlos Queiroz.



Regresó en junio de 2019 al fútbol colombiano para dirigir a Nacional hasta noviembre de 2020, y en 50 compromisos obtuvo 83 puntos de 150 disputados, para un rendimiento del 55.3% (22 ganados, 17 empatados y 11 perdidos).



Sin embargo, el de América bajo su orientación es de los más bajos de los últimos años en la institución, En 23 partidos dirigidos hasta ahora, entre Copa Suramericana, Copa BetPlay, Superliga y Liga BetPlay suma 5 triunfos, 7 empates y 11 derrotas. Un balance de 22 puntos de 69 disputados, con un 31.8% de producción.



La estadística muestra que después de julio, cuando obtuvo dos triunfos, de allí para acá solo ha ganado un partido por mes: 17 de julio (3-1 al Junior), 24 de julio (1-3 a Águilas Doradas), 7 de agosto (1-0 al Caldas),11 de septiembre (0-1 al Cali) y 2 de octubre (1-0 al Huila).



Trajo siete jugadores que creía le iban a ayudar a mantener lo logrado por Alexandre Guimaraes y Juan Cruz Real, pero realmente no le han respondido en medio de sus altibajos. De ellos el único que no pudo debutar fue el extremo David Lemos, quien sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda a finales de junio, unos días después de llegar a Cali.



No obstante, los directivos han mantenido la fe de que las cosas pueden cambiar en cualquier momento y por qué no, que sea en la recta final del todos contra todos, a pesar del pesimismo de su masiva afición, que no le perdonó la derrota 0-2 en el propio Pascual Guerrero ante uno de sus acérrimos rivales como Nacional.



A finales de abril, cuando el risaraldense sonaba como candidato para reemplazar a Juan Cruz Real, el máximo accionista, Tulio Gómez, manifestó: “Osorio es un técnico que no es barato, pero conocí hace dos o tres años que pide siempre un equipo con muy buenos jugadores, porque un técnico de charreteras como él no va a arriesgar su prestigio para venir a dirigir un equipo que no le dé los futbolistas suficientes, o los que él necesite. Si pensamos en Osorio, él no llegaría para este semestre, porque dice que estamos en la mitad de un torneo, a él le gustaría llegar y armar su equipo, pero tenemos muy buenos candidatos”.



También entregó los argumentos para poder concretarlo: “Para que Osorio llegue se tendrían que dar varias cosas, tener cómo traer unos buenos refuerzos, porque él no solo exige un salario alto, sino tener un buen equipo que pueda competir. De pronto para el segundo semestre vamos a ver cómo hacemos, qué alianza logramos y cómo buscamos tener un equipo competitivo, con jugadores que no necesariamente sean los más caros. Hemos traído unos caros que no rinden y otros no tan costosos, que sí rinden. A mí me gustaría Osorio en un corto o mediano plazo. Ojalá podamos traerlo en este 2021, si no en el 2022, pero la idea es que queremos traer un técnico de prestigio”.



Aunque las reacciones de los hinchas no se han hecho esperar, por las vías de hecho y por redes sociales, el cuadro escarlata mantiene viva su posibilidad de clasificar a los cuadrangulares y esa es precisamente la condición para que el actual cuerpo técnico permanezca en el cargo.



Los exámenes finales comenzarán este jueves 28 (8:10 p.m.) frente al Tolima en Ibagué; el domingo 31 de octubre será local ante Alianza Petrolera, en antepenúltima jornada visitará a Equidad, después recibirá al Pasto y cerrarán en el Hernán Ramírez Villegas frente al sorprendente Deportivo Pereira.



Con 19 puntos en su alforja, Osorio y sus dirigidos no tienen margen de error, porque un revés en Ibagué o ante Alianza Petrolera acabará con su aventura en el equipo que aceptó por cumplirle un sueño a buena parte de su familia, de sangre roja. Veremos si le pasa lo de los malos estudiantes.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces