Osorio reconoció que tiene una oferta para dirigir en África

Juan Carlos Osorio está con el agua al cuello. Su equipo no juega bien y aparte salió el pasado fin de semana del grupo de los ocho en la Liga BetPlay. Sin embargo, el entrenador risaraldense confirmó que no cambiará su estilo de juego por miedo a perder el puesto, a lo que le agregó que tiene una oferta para dirigir a una selección de África.

Como se sabe, dentro del contrato de Osorio, pactado a dos años, hay una cláusula en la que quedó claro que el timonel podrá irse en cualquier momento si tiene una posibilidad en el fútbol internacional.



Todo en la previa del clásico vallecaucano y que lo enfrentará en semana y media al Deportivo Cali tres partidos clave en Copa Betplay –dos de cuartos de final– y Liga.



Con mucha tranquilidad, Osorio señaló que “acá firmé un contrato supeditado a los logros deportivos, entonces, mi garantía para ustedes, me refiero a los hinchas, es que no hay garantías, yo acá ni me voy a pedir indemnización, no lo hice en mi gestión anterior, ni me aferro a mi trabajo, yo acá no estoy ni por un salario ni por un trabajo. Esta mañana les comentaba mis dirigidos la gran oportunidad que tengo de irme a dirigir a una selección africana en este momento, entonces a eso no le tengo temor, le temo a otras cosas, a la inestabilidad política de nuestro país, a que un partido de fútbol genere violencia y hayan muertos en un estadio, a eso sí, me parece que no son muestras de un país que sea culto, pero a perder el trabajo o porque no se den resultados, entendiendo que lo único que yo les prometo a todos y me comprometo es dando mi 100% en el día a día, a eso no le tengo miedo”.



Acerca de lo que planifica en la cancha dijo que “defenderé mi idea de juego y trataré de elegir a los que mejor entren en cada juego, arriesgándome, como cualquier ser humano, a equivocarme en esa elección, pero nunca culpando a mis jugadores por eso, yo soy el responsable de cómo se juega acá, de eso me responsabilizo yo, lo demás es lo demás, y cualquier cosa puede pasar, que vamos a cambiar de idea por temor a que eso suceda, para nada, imposible. Ya hablé antes, uno debe defender sus ideas, en lo que cree, eso sí, tratar de mejorarla, tratar de ajustarse, tratar de ser flexible, aquí trataremos siempre de trabajar honradamente, de dar nuestro 100%, de defender una idea de juego, si los resultados no se dan, asumiré las responsabilidades, como siempre lo hecho”.



Para él, no es cierto que futbolísticamente el equipo ande mal: “Es muy diferente decir que América no ha mostrado un buen juego es muy diferente a decir que ha logrado resultados. Con Patriotas éramos justos merecedores y tal vez la pelota del palo de Joao dio al traste con un buen resultado. En el segundo tiempo contra Quindío merecíamos al menos dos goles, los dos de Émerson Batalla, y no entiendo por qué la afición lo critica tanto, preferiría que me critiquen a mí por ponerlo a él, pero creo que es un jugador que a futuro va a ser uno de los mejores extremos en el fútbol colombiano. Una cosa es el desarrollo y otra los resultados. Entiendo que la afición reclame los resultados, porque al final el hincha lo que quiere es que se gane a como dé lugar. Mi responsabilidad es tratar de buscar el resultado a través del buen funcionamiento, a través del plano macro del equipo, y en esa labor estamos”.



Los escarlatas recibirán este miércoles (6:00 p.m.) al elenco verdiblanco en el juego de ida de cuartos de final de la Copa BetPlay 2021.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces