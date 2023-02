Juan Carlos Osorio regresaría a Colombia: dos equipos pendientes

Juan Carlos Osorio ya va para poco más de un año sin dirigir. Más allá de 'descansar' en estos momentos, la decisión del risaraldense sería volver a los banquillos a la espera de una oferta que lo llene realmente. Pues, tras la salida de Gerardo Martino de la selección de México, Osorio no negó la posibilidad de volver a entrenar al combinado nacional mexicano.



Sin embargo, y aunque no le cerró las puertas a un posible regreso a México, también en su cabeza contempla las opciones que tiene de volver a dirigir en su país. El periodista de ESPN, Francisco 'Pacho' Vélez mantuvo que Juan Carlos Osorio regresaría a Colombia, pero no dio la claridad que se esperaba para decir a qué equipos colombianos podría dirigir.

Desde que tomó las riendas del América de Cali en junio de 2021, los malos resultados y las críticas rodearon a Juan Carlos Osorio como siempre por sus ideas en un club tan grande como el conjunto escarlata en donde también improvisó bastante en sus nóminas, donde también hizo muchas variaciones posicionales con sus jugadores y en donde no consiguió los objetivos trazados hasta que en 2022, culminó su aventura por Cali.



Aunque Juan Carlos Osorio tuvo mucho aguante por parte de los directivos del América de Cali, finalmente de mutuo acuerdo culminaron la relación contractual entre el director técnico y el equipo. Desde que abandonó al cuadro escarlata, su futuro ha sido incierto en los banquillos a la espera de barajar opciones, una de ellas, selecciones.

En medio del Mundial de Qatar y cuando se confirmó la salida de Gerardo el 'Tata' Martino de la selección de México, empezó también a rondar el rumor de un posible regreso de Juan Carlos Osorio al combinado nacional mexicano, pero parece que todo quedó en pasado. Tal parece que su próximo destino será volver a dirigir, pero no en selecciones, sino en su país. En Colombia ya hay dos clubes interesados que esperan contar con el director técnico risaraldense.



Junior no la pasa muy bien en la Liga BetPlay 2023-I con dos empates y una derrota en los primeros tres juegos. No logra enamorar pese a tener a Juan Fernando Quintero en sus filas y una nómina completamente apta para luchar por un título. Con Arturo Reyes no han logrado encontrar una idea clara para cambiar una unidad por tres puntos y empates por victorias. Sin duda alguna, los próximos partidos del cuadro barranquillero serán vitales para el futuro de Arturo y la posibilidad de traer a Juan Carlos Osorio.



Un panorama similar, pero que viene desde el semestre pasado es el del Once Caldas, que para este inicio del 2023, se reforzaron con Dayro Moreno y Sherman Cárdenas como estelares fichajes, además de los regresos de Jhon Pajoy y David Lemos. Cada vez son más los comentarios negativos que persiguen a Diego Corredor que hasta los hinchas se han metido con su familia con vergonzosas amenazas por el momento que vive el cuadro albo. Con esto en mente, Juan Carlos Osorio también está en la carpeta de los manizalitas. Podría ser el regreso del risaraldense al equipo caldense.